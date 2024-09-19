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新竹婦人無照撞死行人還逃逸 一審判刑2年

新竹婦人無照撞死行人還逃逸，一審判刑2年。（資料照）

新竹婦人無照撞死行人還逃逸，一審判刑2年。（資料照）

2024/09/19 09:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕駕照經繳回註銷的新竹市79歲謝姓婦人，竟仍開車上路，且不禮讓行人而將行人撞死後加速逃逸，新竹地院依過失致死等罪將她判刑2年、緩刑5年。

法官調查，駕駛執照業經繳回註銷的79歲謝姓婦人，竟於去年12月20日清晨5點多開車沿新竹市香山區牛埔東路由南往北方向行駛，當時蔡姓婦人沿牛埔東路由西向東方向行走於行人穿越道上，謝婦未暫停禮讓行人先行，即貿然前行，雙方因而發生碰撞，致蔡女倒地受有頭部外傷顱底骨折併顱內出血及腦疝脫、胸部挫傷併右側第2至8肋骨骨折、第二頸椎爆裂性骨折、第9至12腰椎壓迫性骨折、左大腿骨及左第二趾骨折等傷害。

謝婦明知開車發生交通事故致人受傷，竟未報警處理或採取必要之救護措施，即加速逃逸離去。蔡女送醫急救仍不治死亡。

法官審酌謝婦駕駛自用小客車行駛於道路，本應負一定注意義務，然竟在駕駛執照遭註銷時，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而發生本案交通事故，致被害人死亡，且於肇事後知悉其所駕車輛已撞到人，仍未留在現場詳加查看或施以必要之救助，逕自駕車離開現場，造成被害人死亡之悲劇，犯罪所生危害重大，被害人家屬精神、心理因而受有嚴重創傷，內心之悲痛、遺憾，實難以平息與彌補。

然因謝婦已和被害人家屬達成調解，最後依無照駕駛、行近行人穿越道不讓行人優先通行、過失致死、駕車致人於死逃逸等罪判刑2年，緩刑5年，並應於緩刑期間內依調解筆錄所載內容履行完畢。

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