桃竹苗機車駕訓名額將額滿 竹市警捐500頂安全帽「促銷」

新竹市警局局長邱紹洲（左）捐贈500頂安全帽，由新竹區監理所所長吳季娟代表接受。（記者蔡彰盛攝）

2024/09/18 17:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為維護民眾騎乘機車安全，報名機車駕訓班參加訓練並考取駕照，交通部公路局專案補助4萬個名額，每名受訓學員1300元。新竹區監理所所長吳季娟呼籲，今年桃竹苗區獲交通部公路局分配補助機車駕訓名額7200名，即將額滿，呼籲還沒有報名機車駕訓班的年輕朋友，把握機會趕快報名參加。

因應暑假結束，各學校新學期均已開始，為提醒年輕學員參加機車駕訓的重要性，並且提升民眾參加意願，新竹區監理所聯合新竹市警察局，提供轄區內桃竹苗地區民眾報名駕訓課程贈送機車安全帽500頂，數量有限送完為止。

新竹區監理所所長吳季娟表示，經交通部公路局統計參加機車駕訓取得駕照者，違規風險降低56%、肇事風險降低35%，顯見透過駕訓班學科6小時與術科10小時的駕駛訓練課程，有助於提升新手駕駛對道路潛在危險的感知，進而建立安全騎乘及防禦駕駛的概念，降低事故的發生。

吳季娟特別感謝新竹市警察局加贈500頂安全帽，響應鼓勵民眾參加機車駕訓，今舉辦記者會，除對於警政單位平時協助監理聯合稽查維護民眾行車安全表達感謝之外，同時期望持續匯聚各界力量，跨機關攜手推動機車駕訓制度，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，維護騎乘安全。

新竹市警察局局長邱紹洲表示，全國1到6月交通事故受傷人數25萬7380 人，其中18到24歲機車騎士佔比近2成達48243人，明顯高於其他年齡層。進一步分析原因，與交通安全觀念不足有關，凸顯參加機車駕駛完整訓練重要性。透過這一次捐贈500頂安全帽，希望提高年輕朋友重視、踴躍參加駕駛訓練，遵守交通規則，降低機車騎士傷亡。

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