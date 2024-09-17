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中秋烤肉不稀奇！竹市文雅里月光電影節 大人小孩都開心

中秋烤肉不稀奇，新竹市文雅里今年不烤肉，而是辦中秋月光電影節，讓大人小孩都開心。（里長朱毅提供）

中秋烤肉不稀奇，新竹市文雅里今年不烤肉，而是辦中秋月光電影節，讓大人小孩都開心。（里長朱毅提供）

2024/09/17 20:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕中秋節烤肉不稀奇，新竹市北區文雅里今年中秋節辦親子月光電影節，有別於多數社區辦中秋聯歡抽獎活動，文雅里則是邀請社區居民及大人小孩來看電影，里長朱毅說，今年首度嘗試辦電影節活動，吸引300多名大人小孩參與來看電影，尤其是親子共賞電影，有別於過去中秋抽獎聯歡活動大多是長輩參加情形，未來將採取一年電影節、一年抽獎晚會的輪流形式，期許邀請社區不同年齡層居民來參與同樂。

朱毅說，今年中秋月光電影節活動熱鬧，不少親子說，這種形式的中秋慶祝活動，可以看電影，又能與家人團聚過節，形式輕鬆溫馨，跟以往中秋節唱歌及抽獎很不同，且現場有點心及爆米花，就像是戶外露天電影院般，加上螢幕很大，看得很過癮。

不過，能辦中秋月光電影節相當不容易，朱毅說，舉辦社區月光電影節有向市府爭取活動補助，不過，活動都已舉辦了，市府卻對社區及里的提案不聞不問，更無回應，讓他感嘆這種親子喜愛的活動，市府不願意支持，確實讓社區及里民都覺得無奈。

朱毅強調，雖然市府不太支持社區或里別辦類似的親子活動，未來他仍會繼續尋求各種資源，持續籌辦類似的親子及社區活動，力求在兼顧傳統與創新之間，為居民打造更多歡樂的社區生活體驗。

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