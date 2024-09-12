誤信飆股慘噴400萬 聯手竹警「假面交」活逮2車手

新竹市第一警分局破400萬元的假投資詐騙案，起出嫌疑人身上的證件及現金。（記者洪美秀翻攝）

2024/09/12 16:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕謝姓被害人誤信網路投資詐騙集團，損失近400萬元，新竹警方獲報循線破獲，呼籲民眾誤輕信網路社群廣告，以免落入詐團圈套。

警方說，詐騙集團抓準投資人住套房住怕心態，利用YouTube廣告、推薦飆股介紹，再利用LINE群組話術詐騙投資人，需以現金匯入詐騙集團自行開創的App軟體下單，才可得到穩賺不賠的飆股，謝姓被害人誤陷其中，遭詐騙多達400萬餘元。

謝姓被害人多次無法出金，到第一警分局南寮派出所諮詢，南寮所員警查閱對話紀錄及其提供的非官方APP，發現實遭詐騙，受理報案後，協調被害人協助警方誘捕詐騙集團成員。

南寮所員警及謝姓被害人昨天（11日）在轄區某大樓與詐騙集團面交，謝姓被害人交付警方事前備好的230萬餌鈔給楊姓嫌疑人，一旁埋伏的員警上前逮獲2名面交車手，查扣現金、識別證、收據及作案工作機等證物，全案將依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本穩賺不賠」等話術，投資時須謹慎思考，多方查證，免落入詐騙集團假投資陷阱。遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹市第一警分局破400萬元的假投資詐騙案，籲民眾注意假投資詐騙案。（記者洪美秀翻攝）

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