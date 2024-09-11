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首頁　>　新竹市

幻象2000戰機失事 空軍新竹基地全面停飛檢修

空軍新竹基地編號2047幻象2000戰機，昨（10日）晚間進行例行夜訓時，因飛機突然失去動力，上尉飛官謝沛勳彈射逃生幸運獲救，目前在台中的醫院治療中。（記者劉宇捷攝）

空軍新竹基地編號2047幻象2000戰機，昨（10日）晚間進行例行夜訓時，因飛機突然失去動力，上尉飛官謝沛勳彈射逃生幸運獲救，目前在台中的醫院治療中。（記者劉宇捷攝）

2024/09/11 09:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕空軍新竹基地編號2047幻象2000戰機，昨（10日）晚間進行例行夜訓時，因飛機突然失去動力，在晚間8時35分在新竹外海失事，上尉飛官謝沛勳彈射逃生幸運獲救，目前在台中的醫院治療中，因事故發生，今天新竹基地的幻象戰機全面停飛進行特檢，後續也會成立專案小組，還原事故原因。

新竹市區上空都會出現轟隆轟隆的戰機起降聲響，今天的新竹上空卻特別寧靜，原來是昨晚的幻象戰機失事，幻象2000今起全面停飛進行特檢；據了解，幻象因只有1架發動機，若失去動力，飛行員只能進行彈射逃生。

新竹空軍基地政戰主任邱玉堂表示，後續打撈的部分，會成立調查小組，也會分工進行，正在集結相關人員，並針對失事原因進行了解，目前軍方已經著手進行；至於何時會讓幻象重返天空，邱玉堂也指出，在機隊評估完後才會開飛。

回顧失事時間序，空軍司令部表示，第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機乙架（單座編號：2047、空軍官校105年班、飛行總時數710小時），晚上8時05分由新竹基地起飛實施夜間訓練，8時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘，空軍司令部立即下令進行搜救，10時22分發現謝沛勳、11時許救上海巡船艦，今日凌晨1時20分抵達梧棲漁港後，立即後送至童綜合醫院觀察治療。

幻象2000戰機因昨晚發生戰機無動力墜海失事，空軍新竹基地今天已全面停飛檢修。（記者洪美秀攝）

幻象2000戰機因昨晚發生戰機無動力墜海失事，空軍新竹基地今天已全面停飛檢修。（記者洪美秀攝）

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