新竹馬偕兒醫容積率增加 議員劉崇顯：納入產科及早療一條龍醫療

新竹市馬偕兒童醫院容積率會增到450%，歸因納入產科及早療一條龍的醫療服務。（記者洪美秀攝）

2024/09/10 17:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨晚在臉書發文，指稱新竹市前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%引發熱議，更質疑馬偕兒醫是送行政法院而非刑法的檢調單位引發兒醫容積率問題，市議員劉崇顯提到馬偕兒醫提升容積率的始末，是因將婦產科也納入兒醫，且增加2倍早療空間，提供最全面且一條龍的醫療保障，是以公共利益為主，而非私人財團利益。

劉崇顯指出，當初林智堅時期提高容積的考量與必要性，是為要將婦產科也納入兒童醫院的規畫中，讓新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症孩子不用再北上奔波就醫。

新竹市府曾在2019年發布新聞稿說明，兒童醫院預定院址為衛生局舊址，2016年12月26日變更為醫療用地，並規定建蔽率60%、容積率250%；都委會考量期望提供「醫學中心等級」醫療服務，以及地區人口結構特性、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求，有增加病床數及醫療空間需要，以滿足產科結合兒科、教學研究及相關醫療服務，故依契約及都市計畫法規定提出申請提高法定容積率為450%。

提高法定容積率到450%兒童醫院規畫，除原核心任務及以竹竹苗兒童醫療中心為發展設立目標，更結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務、增加2倍早期療癒醫療空間。且馬偕兒醫服務範圍包含竹竹苗3縣市婦幼醫療需求、400床以上醫療照顧資源，完整納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求，且增設特殊醫療照護空間，如嬰病兒特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療空間、早期療育示範中心等，並規畫2個以上公益回饋空間。

新竹市馬偕兒童醫院容積率會增到450%，歸因納入產科及早療一條龍的醫療服務。（記者洪美秀攝）

新竹市馬偕兒童醫院。（記者洪美秀攝）

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