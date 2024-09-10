推廣摃丸米粉 竹市摃丸9/18參加日本關西食品展

新竹市府產發處18日到20日將帶著摃丸及米粉參加日本關西食品展。（記者洪美秀攝）

2024/09/10 16:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市特色美食摃丸米粉，18日到20日將到日本關西食品展參展，其中知名摃丸品牌—海瑞摃丸與華品摃丸，今年首次參加國際性食品展，代理市長邱臣遠日前也到兩家廠商參訪，期待透過參展，讓新竹摃丸米粉在國際市場大放異彩。

市府產發處表示，海瑞摃丸以新鮮的豬後腿肉及代代相傳的手藝聞名，其「料好實在」的品質深受消費者青睞。且以高標準管理機制提升品質，讓民眾安心選擇肉品。另成立超過40年的華品摃丸，採用上選的台灣豬肉，成分天然、單純，無任何的人工化學添加物，今年度獲潔淨標章，從切肉、絞肉、打漿、成型等製作流程，還有「摃丸三溫暖」的冷卻和包裝過程，要讓民眾吃到美味又安心的摃丸。

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產發處說明，除知名的摃丸品牌，市府也會帶著新竹米粉參加日本關西食品展，將米粉摃丸透過國際展覽行銷海外，藉由現場圖像及實體展示發展背景及製作過程，凸顯其因歷史、地形、氣候等因素所形成的在地特色，同時會展示相關產品及料理方式，吸引國際遊客來訪，拓展海外商機。

新竹市府產發處將參加日本關西食品展，其中摃丸是首次參展。（記者洪美秀攝）

新竹市府產發處將參加日本關西食品展，其中摃丸是首次參展。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠到摃丸業者工廠，了解摃丸製程。（新竹市府提供）

新竹市代理市長邱臣遠到摃丸業者工廠，了解摃丸製程。（新竹市府提供）

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