竹市到宅坐月子媒合服務平台啟用 弱勢家庭孕媽咪享120小時免費服務

新竹市到宅坐月子媒合服務平台啟用，其中弱勢家庭及特殊境遇孕媽咪可享120小時免費服務。（記者洪美秀攝）

2024/09/10 15:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府社會處推出到宅坐月子媒合服務平台今天啟動，代理市長邱臣遠分享身為三寶爸，能體會媽媽坐月子的辛苦，市府的到宅坐月子媒合服務平台，也提供弱勢家庭及特殊境遇婦女120小時的免費服務，有需求的孕媽咪可來申請。

社會處表示，竹市到宅坐月子媒合服務平台可協助婦女產後照顧有更多元的選擇，此平台除讓到宅坐月子服務及收費資訊更加透明，也透過專業單位的培訓，讓有興趣從事到宅坐月子服務工作的市民，創造其他就業選擇，目前市府已完成第1梯次的到宅坐月子服務人員培訓，共有15名學員結訓，並加入媒合服務平台。

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此外，市府也提供列冊竹市低收、中低收入戶、持有身心障礙證明的產婦或配偶及符合特殊境遇家庭扶助資格者等享有120小時的免費到宅坐月子服務，照顧竹市孕媽媽。目前到宅坐月子服務是委託竹市月子照顧人員職業工會辦理，到宅坐月子服務人員須經32小時以上的職前訓練，包含嬰幼兒發展、婦嬰基本生活照顧、家事管理、膳食烹調與菜單設計及評核，才可成為合格的到宅坐月子服務人員。

而此平台服務內容包括產婦照顧、月子餐製作、家務服務及提供育兒指導等，將提供產婦專業、健康、安心的到宅坐月子服務體驗。有意願申請到宅坐月子服務民眾，可電洽：03-526-5126。

新竹市到宅坐月子媒合服務平台啟用，其中弱勢家庭及特殊境遇孕媽咪可享120小時免費服務。（記者洪美秀攝）

新竹市到宅坐月子媒合服務平台啟用，其中弱勢家庭及特殊境遇孕媽咪可享120小時免費服務。（記者洪美秀攝）

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