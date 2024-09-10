陳智菡質疑馬偕兒醫容積是政院判定 議員劉康彥驚訝：程度低劣胡言亂語

民眾黨發言人陳智菡質疑新竹馬偕兒醫是由行政院判定，京華城卻由檢調由刑法認定，新竹市議員劉康彥稱馬偕兒醫容積變更是因具公益性質。（記者洪美秀攝）

2024/09/10 15:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨發言人陳智菡今天在台北質疑新竹馬偕兒童醫院容積變更是由行政院判定，為何柯文哲的京華城是由檢調以刑法認定？民進黨新竹市議員劉康彥稱很驚訝陳智菡程度之低劣，坐領20萬高薪，卻滿口胡言亂語，更是法盲論調，劉康彥稱新竹馬偕兒醫容積變更，是因具有公益性衡量，才由行政法院審酌行政處分是否合法，且關鍵在於此案是BOT案，兒童醫院的容積變更，最終所有權歸市府，屬公共利益。

劉康彥稱，柯文哲一路開綠燈的台北京華城容積變更，最後是掉入沈慶京的個人口袋，正是因爲柯文哲配合財團私人利益最大化，才會由檢調以刑事相關法令展開偵辦。但這麼簡單的法學常識，陳智菡裝傻充愣，臉不紅氣不喘，演技比演過花系列的應曉薇還強。

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至於陳智菡引用法院判決，指稱某人表示前市長林智堅曾保證馬偕兒童醫院的容積率一定可提升到450％。劉康彥也說，陳智菡沒有告訴大家的是，法院根本沒有認證此段話是出自林智堅之口，更無直接證據證明這段言論的真實性，陳智菡就是在張冠李戴、混淆視聽。

劉康彥稱民眾黨現在緊張了，陳智菡只好化身「抹黑造謠生產器」，不僅法律概念薄弱，講話邏輯也是漏洞百出。

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