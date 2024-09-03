竹市中華路施工爆口角 工人反嗆「不然灌漿要等到明年是嗎」

新竹市中華路四段進行人行環境改善工程，卻多次惹民怨且爆發施工人員反飆嗆機車族「不然灌漿要等到明年是嗎？」情形。（記者洪美秀攝）

2024/09/03 16:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府正進行「中華路四段至六段道路環境改善工程」，市議員林盈徹接獲民眾反映，施工路段塗銷原有機車待轉區標示，還在上班尖峰時段灌漿施工，但機車族向施工人員反映有交通安全疑慮，反遭施工人員怒飆「不然灌漿要等到明年是嗎？」，除與民眾爆發口角衝突，此工程也造成多次民怨，抱怨工程拖太久且施工資訊不足。

林盈徹表示，民眾反映經國路與中華路的路口施工區，原有的待轉區沒有格子，沒想到上班時段騎機車行經待轉區，遇到工區水泥車準備灌漿，施工人員直接把三角錐圍到馬路中間，造成機車騎士等待紅燈待轉區有安全的疑慮，向施工人員反映，竟遭破口大罵。

林盈徹說，中華路四段至六段道路環境改善工程預計2025年完工，工期程漫長，施工路段塗銷原本路面交通號誌，已影響民眾行車安全權益，本該做好交通維管措施，卻跟機車族互嗆，這樣的施工品質讓人不敢領教。

林盈徹要求市府應強化轄內各工程「施工資訊」訊息的事前揭露宣導，以維施工路段居民、商家提前規劃路線，並避開上下班尖峰時段，避免與用路人爭道。

市府工務處表示，香山區中華路沿線往年容易積淹水，此次工程特別加強排水設計，採用集水井方式規劃，比一般緣石格柵排水效果更好且不易阻塞。但因施工工序較多且中華路為省道，地下既有管線密佈，故施工時程較長，目前該段鐵路側待轉區，預計2週後可開放使用，屆時會提供更寬廣安全的待轉區。

由於此待轉區施工期間，因下班尖峰時段車潮較多，且天色昏暗，已責請監造單位督促廠商在傍晚5點到7點加派義交紓解交通，且會持續觀察交通使用需求，如上午尖峰時段臨時待轉區空間不夠時，將請廠商機動調整在7點到9點加派義交人員協助指揮，並請廠商施工時段避開上下班尖峰時段。

另施工廠商工人態度不佳情事，市府也嚴厲要求廠商改善，並將持續督導廠商。施工期間造成民眾不便，請用路人見諒。

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