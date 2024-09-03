爸媽在竹科做什麼？竹苗區第一門高中半導體選修課 建功高中開課了

爸媽在竹科園區做什麼？竹苗區第一門高中半導體選修課在新竹市建功高中開課了，讓高中生提早認識半導體產業。（記者洪美秀攝）

2024/09/03 13:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕竹苗區第一門高中半導體選修課新學年在新竹市建功高中開課了！校長林國松說，學校今年與陽明交大學電機系畢業生蔡孟涵、電子所博士鄧力誠、許穆平等人從113學年度起開設半導體原理與製造課程，此課程也獲教育部國教署補助59萬餘元，因多數學生爸媽在竹科園區工作，也藉此課程讓學生了解爸媽工作的領域及內容，更透過半導體扎根教育課程，提升學生對半導體產業的認識與興趣。

林國松說，此課程以高中物理為基礎，著重在其概念建立與生活應用，避免過度涉入理論或數學公式，目標在幫助學生了解物理學家的思考方式與科技的發展過程並且利用半導體材料的特性，了解幾種半導體元件（包括二極體、電晶體、積體電路、發光二極體及太陽電池等）的基本原理及製作方式。並了解積體電路的製作方式，深入半導體廠製造管理的重要概念及半導體產業的現況。

林國松說，這個課程每週五上課，他也是授課老師之一，會在高中開半導體相關課程，主要也是因建功很多學生的爸媽都在竹科園區上班，此課程可讓學生認識及了解爸媽的工作內容與性質，提早啟發學生的興趣。同時透過教育部國教署的經費支持，提升高中生對半導體的認識。

林國松也提到，這門半導體課程是竹苗地區首間有高中開設課程，也吸引台北市的實驗學校有興趣參與，接下來課程也會到半導體相關產業進行企業參訪，新竹科學園區是半導體產業重鎮，對建功高中學生來說，認識半導體產業與知識更是必備的知識之一。

爸媽在竹科園區做什麼？竹苗區第一門高中半導體選修課在新竹市建功高中開課了，校長林國松也是授課老師之一。（記者洪美秀攝）

爸媽在竹科園區做什麼？竹苗區第一門高中半導體選修課在新竹市建功高中開課了，讓高中生提早認識半導體產業。（建功高中提供）

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