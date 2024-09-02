陽明交大疑虐待動物致死？ 校方：已通報動保所調監視器釐清

陽明交大出現疑似虐待動物致死情形？校方表示已通報動保所及調閱監視器釐清。（投訴讀者提供）

2024/09/02 14:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大學生向本報投訴指稱，陽明交大光復校區校園內疑發生虐待動物致死情形，地點就在土木結構實驗大樓旁的戶外區域，投訴者在8月26日發現有鳥被關在籠子內，但卻無水無食物，他見狀隔天把鳥放生，但8月30日卻又看到有貓屍被丟在籠內，質疑校內可能出現虐待動物情形，且就發生在校園內，認為校方應出面說明。

對此，陽明交大表示，因校內先前曾多次出現流浪犬追逐學生情況，學校因此與新竹市動保所商議設置誘捕籠，捕獲攻擊犬隻後會交由動保所收容，若是誤捕也會即時釋放，並會每日派員巡視誘捕籠狀況並及時處置。

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對於籠子出現貓屍情形，校方8月30日上午巡視時誘捕籠並無異狀（蓋子是開的，裡面沒有動物）。下午接獲動保所通知有民眾舉報誘捕籠內出現貓屍後，就由學校人員協同動保所人員將誘捕籠中貓屍取走。

對於為何誘捕籠中突然出現的貓屍，學校也會調閱周邊的監視器以釐清案發經過。

投訴學生稱，走過發現有鳥被關在籠內，但現場卻無提供水和食物，他認為這對動物相當不友善，因此隔天將籠子打開並放走鳥，沒想到8月30日（週五）再次經過該地時，又看到另一個籠子內，有一隻貓已經死亡。

學生認為，這隻貓屍可能被人刻意關入，儘管籠內還有貓糧，但環境十分混亂，水碗被打翻，食物和水混雜在一起，可能這隻貓是在極端惡劣的環境中度過了牠的最後時刻。

投訴學生說，因這些籠子上標有「事務二組」的字樣，質疑是否是該部門的行為導致這些動物的悲劇。也認為此事件違反基本的動物保護原則，更可能觸犯了《動物保護法》中有關虐待動物的規定。

陽明交大出現疑似虐待動物致死情形？校方表示已通報動保所及調閱監視器釐清。（投訴讀者提供）

陽明交大出現疑似虐待動物致死情形？校方表示已通報動保所及調閱監視器釐清。（投訴讀者提供）

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