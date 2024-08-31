2024新竹市國際風箏節 眾人爭睹巨龍風箏翱翔天際

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024/08/31 16:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕2024新竹市國際風箏節今天（31日）及明天在新竹漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，現場有眾多巨龍風箏翱翔新竹漁港天空，宛如身處「侏儸紀世界」，其中還有10層樓高的巨龍風箏，吸引民眾爭相觀看，不過因今天風量不大，多個巨龍風箏試了幾次才飛起來，當巨龍飛翔天空時，眾人也大聲歡呼，感受天空百箏齊放的震撼魅力。

市府表示，今年風箏節邀請德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手共15支風箏團隊，展演獨特而精湛的龍造型風箏。其中，德國隊帶來逾10層樓高的三頭龍風箏，領軍超過50隻巨龍風箏，壯麗場面相當震撼；地面上則有來自法國的6米高飛天龍和15米長的三頭龍地景風動藝術，氣勢磅礡，與空中的風箏相呼應，壯觀的龍風箏盛會，吸引大批民眾與風箏愛好者熱情參與。

而台灣專業風箏團隊也帶來超過15米的飛天龍、暴龍等巨型龍風箏，以及多款Q萌可愛的龍形風箏，竹市府3隻可愛的吉祥物風箏包括皮卡、皮卡醫生和宣導反詐騙的刑事一鴿，也在天空中歡迎大家到新竹漁港。

白天除可看到壯觀風箏秀，晚上也有夜光風箏在夜空中閃耀，Q萌版的暴龍風箏將亮麗登場，搖頭擺尾的夜光東方龍風箏也將在夜空中閃閃發光；6米高的飛天龍和15米長的三頭龍地景風動藝術同樣點亮燈光，與夜光風箏表演交相輝映，浪漫又神秘。

現場也有精采表演，包含MOMO家族帶動唱、幻光馬戲團、狐獴三兄弟、非洲鼓、巨型泡泡秀、雜耍特技、樂團演唱等親子互動，周邊的波光市集、漁產品直銷中心、貝殼市集及南寮周邊商家和Chill港在地市集，有吃有玩，讓民眾在欣賞漫天巨龍風箏時也能享受美食。

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場，吸引眾人爭睹各種龍造型風箏翱翔天際的魅力。（記者洪美秀攝）

2024新竹市國際風箏節今天及明天在新竹漁港登場。（記者洪美秀攝）

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