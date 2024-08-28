竹市救護車空跑比例過高 議員林彥甫批浪費消防人力及救護資源

新竹市救護車空跑比例過高，市議員林彥甫批消防人力及救護資源可能因空跑而浪費，籲消防局加強收標機制。圖為救護車出勤情形。（資料照）

2024/08/28 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕根據112年度新竹市總決算審核報告內容，新竹市救護車緊急救護出勤空跑次數在該年有5319件，比例高達23.63%，市議員林彥甫表示，這不僅已造成消防人力、救護資源浪費，也讓消防基層疲於奔命，呼籲消防局檢討及因應，甚至應提高救護車的收費，避免消防資源浪費。

竹市消防局表示，救護車空跑率與是否收費並無關係，竹市救護車空跑率約23%，其他縣市都會區空跑率介於20-25%之間，竹市空跑率屬於正常狀況。

林彥甫說，竹市消防局在107年訂有《新竹市救護車執行勤務收費標準》，只要不符合緊急救護的案件，依規定可向民眾收取每趟1600元的費用，避免濫用的情形。但據了解，消防局過去3年沒有收取任何費用，唯有在107年之前有收過6次600元基本費。

林彥甫要求消防局在派遣救護車前應確認好救護資訊，並落實收費規定，不能用複雜的行政程序阻擋基層開單。同時，各分隊的第二台救護車一定要確認是緊急救護才能出勤，讓消防自主訓練能回歸常態化。

消防局指出，救護車空跑主原可分拒絕送醫及未發現當事人空跑。因為熱心民眾報案、救護車到場後，當事人可能會拒絕就醫，或當事人已離開現場等狀況。約有4成救護車案件屬於車禍，現場常有輕傷狀況，但消防局基於安全考量及確保市民權益保障，仍以派遣救護車到場為原則，但當事人常會拒送或自行離開現場。

消防局說明，119執勤員於受理民眾救護報案時，皆會加強詢問過濾，確實了解案情並確認地理位址，必要時回撥電話查證，並於接獲可能濫用救護資源案件時說明收費規定，以減少空跑次數。也呼籲市民非有受傷或急病等緊急狀況，勿任意撥打119電話要求派遣救護車。另消防局開單機制，是由執勤同仁回報後再由業務科進行製單舉發，並非由執勤同仁直接開單，不會有阻擋同仁開單情形。

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