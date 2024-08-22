註銷偽造號牌車輛全都錄 竹市警與監理站智慧停車柱吊銷33件

註銷或偽造號牌車輛全都錄，新竹市警方與新竹市監理站利用智慧停車柱，已拖吊註銷車輛33件。（新竹市監理站提供）

2024/08/22 12:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕馬路上常有車輛是已註銷或偽造變造車牌，新竹市警察局與監理站運用淨牌群組，透過市府交通處設置的智慧停車柱車牌辨識進行科技跨域合作及取締，經跨域合作，已拖吊註銷或偽造號牌等車輛33件。

新竹市監理站表示，該科技是由停管單位智慧停車柱車牌辨識，發現有註銷或偽造號牌將自動通報至「新竹市淨牌群組」，串聯群組通報後，提供新竹市警察局交通隊即時查緝，從112年8月起到113年7月止共拖吊註銷或偽造號牌等車輛33件。

監理站表示，有鑒於近日使用偽變造汽車號牌案件日益猖獗，影響民眾權益，近日監理站在接獲系統通報偽造號牌後，即刻會同新竹市警察局交通隊前往新竹市香山區成功查扣偽造號牌2面，阻止其繼續使用。

監理站提醒，車牌屬行車許可憑證，兼具文書性質，屬「特種文書」，懸掛偽造車牌上路，依道路交通管理處罰條例第12條最高可處新台幣1萬800元罰鍰；另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

監理站站長黃友川表示，目前號牌已有多道防偽機制，至於利用網路平台販售偽造號牌，亦已持續追蹤相關連結，籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及觸犯刑法。

註銷或偽造號牌車輛全都錄，新竹市警方與新竹市監理站利用智慧停車柱，已拖吊註銷車輛33件。（記者洪美秀攝）

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