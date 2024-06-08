端午連假去哪玩？ 竹市府推旅遊攻略邀探索舊城美食、暢遊17公里海岸線

新竹市立動物園。（市府提供）

2024/06/08 16:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕正值端午節連續假期，新竹市政府推薦「端午連假旅遊攻略」，邀您探索竹市特色美食與景點。市府表示，竹市擁有豐富的人文風情與歷史底蘊，亦有17公里海岸線、青草湖及動物園等熱門景點，歡迎全台國人造訪竹市賞美景、吃美食，度過充實又愜意的假期。

「歡慶端午嘉年華，暢遊十七公里海岸線！」市府表示，端午連假恰逢初夏時節，推薦親子家庭一起從竹市最熱門的「新竹漁港」出遊，先到南寮舊港參與精采的「端午嘉年華龍舟競賽」，感受濃厚的節慶氣氛，再步行到港邊吃海鮮、放風箏，品嚐波光市集裡的美食小吃，並騎乘自行車飽覽十七公里海岸線風光，享受徐徐海風，感受悠閒的戶外小旅行。

外地前來竹市遊玩的遊客可坐火車到百年歷史的新竹火車站，出站後即可穿梭於擁有300年歷史的新竹舊城區，沿線步行可以參訪知名的國定古蹟迎曦東門城、新竹州廳，再走到新竹都城隍廟，廟宇周邊聚集眾多小吃，是外地遊客必訪據點，品嚐醬汁入味的鴨香飯、配料豐富的潤餅、內餡紮實的城隍包等，各個都是高人氣的排隊店家。此外，市府在每周六、日提供免費導覽服務，由熱情的導覽志工帶領旅客，走訪歷史古蹟，穿梭風格小巷弄，串聯解說歷史故事，深入體驗竹市，歡迎線上預約（網址：https://reurl.cc/VzWDQy），來趟舊城區深度小旅行。

「青山綠水，享受靜謐的假期時光！」十八尖山是深受市民喜愛的市區郊山，接著可造訪環境清幽的青草湖，享受最熱門的夏日水上活動，青草湖水域平靜、水質乾淨，非常適合體驗SUP立式划槳，駕著一葉扁舟感受湖上輕風，也可以選擇腳踏天鵝船，與親友一同悠遊湖光山色。

市府也推薦遊客們到新竹公園欣賞美麗的麗池水景，再步行至鄰近的新竹動物園，歷史悠久的新竹動物園是新竹人共同的回憶。此外9日及10日在南寮舊港還舉辦傳統的端午節龍舟競賽，端午節當天現場還有豐富的舞台表演、DIY體驗活動。

竹市南寮龍舟競賽。（市府提供）

新竹都城隍廟香火鼎盛、小吃名聞遐邇。（市府提供）

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