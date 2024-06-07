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竹光國中班導被控霸凌半年無下文 楊玲宜：教育處、學校聯手霸凌孩子

新竹市議員楊玲宜。（記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜。（記者洪美秀攝）

2024/06/07 23:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜今天在議會總質詢，針對竹光國中疑似校園霸凌案提到，此案發生至今已逾6個月，孩子都畢業了，家長還得不到校方及教育處回覆，是教育處與學校聯手霸凌孩子，要求教育處應重視且盡速向家長回覆後續結果。

對此，市長高虹安承諾將要求局處改善，縮短調查時程，避免學童權益受損影響，且今天就會回覆結果。 不過楊玲宜晚間指出，她稍早接到家長來電，指該名班導並沒有被處以任何處分，而是另名老師被處申誡。她批，無論是高虹安或教育處代理處長張品珊都選擇漠視孩子、學童的權益，選擇扯謊，來逃避家長的質疑，這讓市民無法接受，也突顯高虹安市府團隊行政怠惰、相互包庇的官僚腐敗風氣。

楊玲宜表示，去年12月接獲家長陳情投訴，指就讀竹光國中的孩子長期受到班導等人的不當管教與霸凌，透過分化班上同學的情感進而排擠受害人，造成孩子心理受創，影響其課業。

事後竹光國中雖展開一系列調查與訪談，卻技術性拖延，延遲半年之久，儘管孩子被抽離班上，但在班導不斷製造謠言下，該名國三要會考的學生，最後被逼得選擇犧牲自己回家自習，甚至還安慰家長別擔心，這就是高虹安市長口中所說的「新竹好學、安心就學」，聽起來實在很諷刺。

教育處代理處長張品珊答詢，該名教師將會被處以申誡，且會在今天下班前回覆家長。市長高虹安也承諾，會妥善處理此事，給家長一個交代，未來面對相關霸凌案件時，也會盡可能保障孩子受教的權益。

教育處表示，今天確實有回覆家長調查及處分的結果，也有請校方向家長說明處置及調查過程。

新竹市竹光國中。（記者洪美秀攝）

新竹市竹光國中。（記者洪美秀攝）

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