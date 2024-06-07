公務群組通知試吃活動 竹市教育處上班時間辦公廳當大賣場

新竹市教育處竟在會議室及公務群組發佈有大賣場要辦試吃的活動訊息，市議員林盈徹批教育處已不務正業且目無法紀，長官縱容。（記者洪美秀攝）

2024/06/07 14:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹今天在市政總質詢提到，接獲投訴指教育處竟在公務時間辦大賣場的試吃活動，如此不務正業，把辦公廳當大賣場的行徑，是目無法紀及長官縱容。

林盈徹說，接到投訴指在前處長、現已轉市政顧問的陳木金任內，今年1月中旬竟有科長級公務員在公務群組提供大賣場要辦試吃活動的相關訊息，而這樣的訊息居然可在公務群組發布，讓人質疑原來教育處的業務很輕鬆，可以悠閒到舉辦試吃活動，且長官在群組內都覺得發佈這樣的訊息沒問題。

林盈徹說，這已突顯教育處人員的螺絲掉滿地，除公務群組可以發佈娛樂消費資訊，還可利用公務廳舍辦試吃活動，如此不務正業及上樑不正及目無法紀的荒誕行徑，讓人瞠目結舌，也難怪教育處會頻頻出包，原來都忙著辦試吃活動。

此外，他也抨擊陳木金已非處長，卻要求專屬辦公室，還把處長的牌子帶走，這根本就是「太上皇」處長，據了解，市府並沒有市政顧問的編制，過去也沒聽說有市政顧問辦公室，如今陳木金已破壞相關體制，但市長居然不聞不問且縱容。

對此，高虹安答詢，有關在公務時間辦大賣場試吃活動確實不妥，她要求徹查及了解。

至於市政顧問辦公空間，過去確實有市政顧問認為需要有個辦公室，因此並非是專屬陳木金的辦公室。

教育處代理處長張品珊也答詢，公務時間及公務群組確實應以公務活動及行程為主。

新竹市教育處竟在會議室及公務群組發佈有大賣場要辦試吃的活動訊息，市議員林盈徹批教育處已不務正業且目無法紀，長官縱容。（記者洪美秀攝）

新竹市教育處竟在會議室及公務群組發佈有大賣場要辦試吃的活動訊息，市議員林盈徹批教育處已不務正業且目無法紀，長官縱容。（記者洪美秀攝）

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