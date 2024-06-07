清除竹市青草湖布袋蓮 議員施乃如不滿要15天

新竹市青草湖布袋蓮滿佈，市議員施乃如批市府竟要到6月15日才會清完，這樣行政效率不彰，讓人難以接受。（記者洪美秀攝）

2024/06/07 14:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員施乃如今天市政總質詢提到，青草湖在2022年整治後，打造成南區重要的觀光景點，先前每到假日都吸引很多人前往青草湖體驗水域活動，假日還要實施交通管制，如今青草湖除因布袋蓮滿佈未清除，整個青草湖也因停車場不足導致遊客減少，她也質疑5月底就行文給市府要求清除布袋蓮，但市府回函要到6月15日才能清除，她實在無法接受這樣的行政效率。

市長高虹安答詢表示，城銷處會有這樣的時間點，可能是因廠商在時間安排上的需求，此外，這幾天下大雨，也會導致上游的布袋蓮沖到青草湖內，她會要求城銷處加速處理，並稱市府近期也會在青草湖舉辦相關活動來活絡青草湖觀光效益。

施乃如提到，青草湖在前市府2022年完成整治後，曾吸引大批遊客來體驗水域活動，當時也舉辦多項青草湖相關藝術活動，但高虹安市府團隊上任後，只是將青草湖的水域活動委外就不管了，對青草湖周邊的觀光及停車需求完全不在乎。

其中她最早提出要在青草湖設共享機車的概念，但市府針對共享機車只考慮在市區，未考慮最需要共享機車的南區及香山區，這讓南區市民相當不滿，她更批市府總是以市區及東區主義為優先，對其他區域的均衡發展完全不在乎，南區市民感受不到市府的用心，就連清除布袋蓮都要超過15天，她無法接受這樣的行政效率，更批過去3至5天能完成清除布袋蓮，為何同樣的廠商到了高虹安團隊就做不到，要花15天才清完？

城銷處長嚴翊琦表示，會要求廠商盡快清除布袋蓮，因前幾天下雨，確實會有布袋蓮沖刷下來，因此需要多花一些時間完成。

新竹市青草湖布袋蓮滿佈，市議員施乃如批市府竟要到6月15日才會清完，這樣行政效率不彰，讓人難以接受。（記者洪美秀翻攝）

新竹市青草湖布袋蓮滿佈，市議員施乃如批市府竟要到6月15日才會清完，這樣行政效率不彰，讓人難以接受。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法