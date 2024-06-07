高虹安施政滿意度敬陪末座 綠民代製「人事轉盤」諷任期恐剩47天

新竹市長高虹安施政滿意度連兩年都是各縣市敬陪末座的縣市，民進黨團市議員林盈徹今天以新竹風人事轉盤諷高虹安可能因貪污案被判刑，任期恐只剩47天，這個市長鐘可能會變全劇終。（記者洪美秀攝）

2024/06/07 15:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪案官司7月24日一審宣判，市議會民進黨團今天聯合總質詢，議員林盈徹自製「新竹風人事轉盤」細數高虹安任內人事爭議風波，並以市長法定任期剩餘天數的「市長鐘」比喻，提醒高虹安不論是否做滿法定任期剩餘929天，或因一審宣判有罪47天後即刻停職，都要把握寶貴時間專心市政到最後一刻，市民不希望看到900多天的「市長鐘」，7月24日法院宣判後變「全劇終」。

林盈徹說，市民可以接受國民黨、民進黨或民眾黨擔任市長，市民也可以接受媒體評鑑只有3顆星的市長，高虹安上任後，團隊人事風波不斷，除上任21天就去職的前行政處長搶得全國媒體關注。高虹安就職不滿1年半，就已先後2任教育處長離職，教育處長職缺還懸缺至今。

議員劉彥伶也提到，高虹安這半年很忙，光是上半年就開庭12次，但回想當初競選時，曾擁有台大碩士、留美博士文憑，且是首位女市長及最年輕市長，更是少數空降第一次選舉就當選的市長，但可能也是首位因貪污案被停職及任期最短的市長。

劉彥伶也提到，高虹安不到1年半任期，已連續創下連續2年施政滿意度倒數第二紀錄，更出現搭豪車住豪宅與建商走太近等爭議，但市府卻罔顧市立高中校車費用調漲，關埔空橋建設案多次流標及小學生開學2個月都沒拿到課本和市立高中校長遴選作業涉嫌違法黑箱等市政爭議，這些都讓市民光榮感不在。

議員施乃如也提到，高虹安任內除滿意度連續倒數外，就連原本表現不錯教育業務也落漆，而市府發的新聞稿稱警政及消防滿意度有7成，若比較全國的表現也是倒數縣市，另市府也是以東區和市區主義為主，未落實區域均衡發展，像南區活動少，學生的通學權益未獲重視。

市長高虹安強調，所有民調都會做為市府推動的參考，不足部分會盡全力檢討改善，而市府也務實推動各項政策，打造宜居城市。

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