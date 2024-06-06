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議員劉康彥稱竹市YouBike部份站點淪為蚊子站 籲廣設住宅區

新竹市YouBike部份站點淪為蚊子站，市議員劉康彥籲市府重新配置需求。（記者洪美秀攝）

新竹市YouBike部份站點淪為蚊子站，市議員劉康彥籲市府重新配置需求。（記者洪美秀攝）

2024/06/06 16:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥議會質詢指出，竹市是最早設置YouBike站點的縣市，但他認為市府應調整設站目標，他舉南寮唯二站點「舊港大橋下」與「南寮溫水游泳池」為例，幾乎淪為蚊子站，盼交通處廣設住宅區站點，實現綠色運具完成「回家最後一哩路」的目標。

劉康彥說，舊港大橋下與南寮溫水游泳池2站鄰近頭前溪左岸與17公里自行車道，屬於觀光遊憩需求，絕大多數的南寮人不會去租借，甚至不曉得南寮有設YouBike站。因市府去年未編列YouBike設站經費，導致今年全市0設站，他建議，交通處應調整設站政策目標，改以住宅區通勤、轉乘節點為優先考量，並為南寮民眾請命，要市府「不要忘了南寮人！」

交通處長倪茂榮表示，市府會主動與南寮的租車業者溝通。劉康彥強調，根據觀察，觀光客租用的大宗車輛是「四人座、有頂棚」的電動自行車，和YouBike提供的服務性質完全不同，加上YouBike的車輛數可由廠商調控，不至於發生業者生意遭蠶食的極端情況。

另，劉康彥也替南華國中學生爭取尖峰時段公車11甲路線從末站「上寮站」延駛至南華國中，改善目前學生必須步行約20分鐘才能到校的情況。因為從上寮站走到南華國中，不僅要穿越車流多、車速快的西濱公路，20分鐘的步行距離，夏天走得滿身汗、雨天一身濕，換成是大人，也一定很困擾，盼市府積極與客運業者溝通，協調上、放學特定班次的路線延駛至南華國中。對此，交通處表示，會納入研議討論。

新竹市YouBike部份站點淪為蚊子站，市議員劉康彥籲市府重新配置需求。（記者洪美秀攝）

新竹市YouBike部份站點淪為蚊子站，市議員劉康彥籲市府重新配置需求。（記者洪美秀攝）

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