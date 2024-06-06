柯文哲農地可望解套？ 竹市議員曾資程：頭前溪都計恐有炒地皮之嫌

民眾黨主席柯文哲農地可望因頭前溪都市計畫核定而解套？新竹市議員曾資程表示李長榮化工土地也在都計範圍，市府積極爭取通過都市計畫審議引來炒地皮之嫌。圖為柯文哲的農地。（記者洪美秀攝）

2024/06/06 16:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天在議會總質詢提到，早1980年代在竹市發生的李長榮化工抗爭案，曾長達400多天抗爭，最後李長榮化工遷廠，目前這塊約9261坪土地已解除列管，正準備進行交易，巧的是，民眾黨主席柯文哲在竹市的農地與李長榮化工都位在頭前溪都市計畫範圍內，市府正積極爭取中央將頭前溪都計列入國家重大建設，他認為市府此舉恐是為柯文哲農地解套，也引發炒地皮質疑。

曾資程說，李長榮化工是竹市著名的環保抗爭事件，此塊土地與柯文哲農地都位在頭前溪都市計畫範圍內，市府也爭取列入國家重大建設內，目的是加速都計審查，但也引發炒地皮質疑。

他提到，市府爭取輝達的設計中心在竹市落腳，但到底土地在哪？目前竹科X一期的9公頃土地已有多家廠商排隊要進駐，他認為市府應積極找其他的土地，若要等頭前溪都市計畫通過，恐怕緩不濟急，也讓外界質疑市府的態度。

對此，都發處表示，跨頭前溪替代道路是跨縣市的橋樑道路，其土地位在頭前溪沿岸地區都市計畫範圍內，是竹市長期爭取的重大建設計畫，早在83年獲行政院同意新竹市全市轄區納入都市計畫範圍辦理擴大都市計畫範圍，102行政院農委會同意農地變更，111年7月19日內政部都委會專案小組建議以竹科需地之A-3單元取得行政院重大建設採區段徵收辦理。

都發處指出，111年12月26日營建署函復市府仍須先取得行政院認定為重大建設，但從民國97年內政部都委會審議迄今，歷經多任市長，仍持續爭取國科會陳報行政院核定國家重大建設計畫中。

都發處說明，目前內政部都委會專案小組審議中，因內政部要求需取得行政院核定國家重大建設計畫始同意續審，故市府現階段爭取向國科會竹科管理局以「竹科X計畫第二期」納入「桃竹苗大矽谷計畫」中，並同步推動跨頭前溪替代道路、果菜批發市場遷建及大新竹輕軌藍線等重大建設計畫。

新竹市議員曾資程。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席柯文哲農地可望因頭前溪都市計畫核定而解套？新竹市議員曾資程表示李長榮化工土地也在都計範圍，市府積極爭取通過都市計畫審議，恐有炒地皮之嫌。圖為李長榮化工土地現況。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法