誰下令2殉職勇消進火場卻未交接給指揮官？ 竹市議員劉崇顯批調度混亂

誰下令讓兩殉職勇消入火場卻未交接給指揮官，竹市議員劉崇顯稱晴空匯火警指揮調度混亂，是最需要釐清的部分。（記者洪美秀攝）

2024/06/06 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路晴空匯火警造成消防員李詠真與周立鑫殉職，市議員劉崇顯今天在議會質詢時提出許多疑點，質疑整個火場的安全管制以及調度相當混亂，才會導致2名勇消喪命。

劉崇顯說，當時2人不在大隊指揮官的管制站名單上，以致指揮官不知2人入內救援，到底是誰下令要2人著裝進火場？又為何未把2人的名單交給指揮官，

再者2勇消求救時，還有其他消防員佔用頻道，也突顯救災現場的指揮調度混亂，如今火警發生，市府未對應提供安全防火區劃的建商開罰，反倒是對受災戶的管委會開罰，才是真正造成受災戶二度傷害。

劉崇顯提到，整個火場的安全管制以及調度也出現問題，根據吹哨者指出，下令2位殉職消防員進入火場搜救的時間，跟大隊到場以後會有指揮權轉移作業，為何分隊下指令後沒有交接到大隊的安全管制作業？ 因指揮權轉移作業跟下令進場的時間點有所重疊，他也質疑到底幾點下令搜索8樓，指揮權何時轉移？

消防局長李世恭答詢，先前在喊Mayday或包括媒體曝光的錄音檔說2人迷失在樓梯間前，在錄音檔裡中，外面的人完全沒有收到這資訊，當收到時指揮官已經下達清空頻道。至於時間點，推測2人是11點50分進入火場。

劉崇顯質疑，11點50分進入火場，一定是已經全副武裝的狀態，但2人先前的任務是在現場疏散民眾，從輕裝到全副武裝一定需要時間，所以當時局長在記者會上說他們急於救人這點，對於2位非常不厚道，更重要的問題是，下令他們到火場救人的指令，究竟是先鋒隊還是大隊指揮官下令；李世恭回覆，這些都在調查資料裡，不是大隊指揮官下令，是分隊初期指揮官下令。

劉崇顯認為，指揮權轉移過程中，為何分隊下指令沒有交接到大隊的安全管制作業，這是未來希望釐清的地方。

此外，劉崇顯也提到市府在記者會上對管委會開罰，卻對建商可能因防火區劃及緊急備用電源在同個管道間的施作未做任何處置，這才是對受災戶的二度傷害。

對此，都發處長翁義芳強調，因目前還在火災見鑑定調查中，未來若確實建商有疏失，也會依法開罰及送辦。

竹市議員劉崇顯稱晴空匯火警指揮調度混亂，是最需要釐清的部分。（記者洪美秀攝）

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