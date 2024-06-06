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竹科實驗中學教甄獨招錄取代理教師 考生質疑不公

新竹科學園區內的實驗中學被爆教甄獨招錄取校內代理教師，考生質疑評審委員與代理教師熟識猶如當「門神」。（記者洪美秀攝）

新竹科學園區內的實驗中學被爆教甄獨招錄取校內代理教師，考生質疑評審委員與代理教師熟識猶如當「門神」。（記者洪美秀攝）

2024/06/06 10:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕本報接獲考生投訴，指新竹科學園區實驗中學今年辦理高中部教師甄選獨招，結果國文科甄選放榜是由該校原國文科代理教師正取。投訴者稱正取的代理教師已在學校擔任2年代理教師，且與複試評審委員同年段且互動頻繁，教甄期間，還曾放學一起留在國文科教室討論試教，質疑失去公平性，更抨擊評審委員猶如當代理教師的考試「門神」，也讓其他教師成了陪榜的考生。

校方指符合規定 選派委員將更嚴謹

校方表示，接獲國教署函轉民眾陳情，學校教師甄選作業依據「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」及該校「教師甄選作業要點」規定辦理，辦理流程經與各學科教學研究會討論，由各學科推薦合適的內聘委員；另由用人單位主管提供校外委員1倍以上人選，連同內聘委員名單，密送校長擇聘之，都符合相關規定，未來辦理教甄時，會加強宣導評審及試務工作相關規定，針對校內委員選派，也會更為嚴謹，並增加校外委員的人數，以期符合公平客觀原則。

投訴者指出，依據「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」第8點：「各校依第三點第二項辦理教師甄選時，各項委員宜避免重複，並應建立明確之評分基準及紀錄。」但實中此次教甄在初試、複試階段，有2名校內老師除重複擔任委員，且是校內與該名代理老師接觸最頻繁者；校內尚有其他國文老師可遞補擔任委員，何需堅持擔任評審委員，讓人質疑是為擔任初試到複試的「門神」。

投訴者也提到，目前在網路教甄討論版上，已充斥考生諷刺「原代理必上」、「有原代理就是去當砲灰」的吶喊，正因「原代理」能得到地利之便，比其他考生更熟悉校內氛圍、更認識評審委員，且目前的「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」並沒有規範到「同事、朋友」的迴避問題，將導致教甄失去公平性。

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