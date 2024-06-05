竹市議員劉彥伶爆小學生疑遭捏手霸凌 還被老師強迫向全班道歉

新竹市有國小學童遭霸凌竟被老師及學生公審搜書包，市議員劉彥伶斥教育處未徹查，讓被霸凌者被迫轉學，但加害者卻可繼續找下個目標。（記者洪美秀攝）

2024/06/05 16:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶今天在議會質詢提到，科園國小有學生被霸凌，但老師與加害者卻聯手公審被害人，除公開搜被害者書包，還要求被害者說出筆記本的隱私紀錄，最後導致被霸凌者只能向校長求助，甚至只好轉學到其他學校，但加害學生及老師卻可留下來繼續找下個霸凌目標？她痛斥竹市的反霸凌宣導根本做假的，無法讓被霸凌的學生獲得實質幫助。

劉彥伶說，除關埔國小有老師因性平案件被調查，科園國小也發生學生被霸凌情形。她說，Ａ同學向導師反映被班上某幾位同學刻意針對，卻得不到公平處置，結果反倒是老師興師問罪，且向父母發難，責怪孩子將事情反映給校方。

而這名老師未經Ａ生同意，且家長、學務主任皆未在場，竟搜查Ａ同學的書包、筆記本（內含Ａ同學的個人隱私記錄、學校的短文作業草稿、手繪的卡通圖稿...等私人內容），還交由班上同學公開在全班面前唸出筆記本內容，已嚴重踩到管教紅線。

劉彥伶說，Ａ生到底犯了甚麼錯？或者有任何危害學校安全的疑慮？需被搜查書包？Ａ的私人文件不只沒被保密，還在老師授意下，被其他同學公開唸出來給全班聽，沒有文字的數字圖像，也被老師強硬要求一一解密，無視Ａ同學的隱私及意願。最後還要求Ａ必須90度鞠躬道歉，過程長達19分鐘以上。

劉彥伶說，A生先前曾因被B同學捏手導致雙手都是瘀傷，只因向上反映被某幾位同學針對而老師無所作為，就被老師與同學公審？學校的處置作為就是照標準程序慢慢來，慢慢問、慢慢調查，最後慢慢結案？最後被霸凌者只好申請轉學，身心靈未獲妥善輔導，反而霸凌者沒事可繼續找下個霸凌對象？

對此，教育處副處長張品珊答詢，會要求學校針對霸凌事件進行通報，教育處會督導校方查明真相，同時啟動相關輔導機制，不管是老師或是學生都會要求校方落實心輔機制。

新竹市有國小學童疑遭同學霸凌，甚至事後還被老師及學生搜書包公審，市議員劉彥伶也貼出孩子被班上其他同學霸凌及捏手的照片，痛批學校及教育處未徹查，讓被霸凌者只能被迫轉學，但霸凌的加害者卻可繼續找下個目標。（劉彥伶提供）

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