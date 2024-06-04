誰會對自己弟兄沒感情？竹市消防同袍飆淚還原搜救現場

聽到現場搜救消防員哽咽說「誰會對自己的弟兄沒感情？」，一旁的新竹市消防局長李世恭（右）也跟著落淚。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/04 15:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「晴空匯」大火導致勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，議員楊玲宜收到民眾提供無線電錄音，指2名勇消在殉職前呼喊了至少5聲「MayDay」，並報出名字、地點，與消防局說只聽到1聲「MayDay」說法有出入，引發外界質疑聲浪。新竹市府今開記者會，消防局長李世恭及現場參與搜救的2名消防員都出面說明，其中1人還一度哽咽痛哭，「誰會對自己的弟兄沒感情？」一旁的李世恭也跟著哽咽落淚。

晴空匯2名勇消殉職後，傳出現場無線電錄音檔外流，內容顯示2人至少喊了5聲「MayDay」，並清楚報上姓名、以及受困地點；但消防局第一時間表示，現場只有收到1聲「MayDay」，隨後即斷訊，未聽到名字、地點等資訊，明顯與錄音檔內容相左；且由於2名勇消出勤救援時，現場指揮站名牌版上也未有2人姓名，因此耗費時間清點人數及確定位置，最終錯過黃金救援時間，找到2人時已經來不及。

李世恭表示，當時社區大樓內有100多戶、至少300多人受困，每一個好不容易脫困的民眾都在說，裡面還有很多人，請求消防員趕快去救援，「同仁急著救災，沒有把名牌交給指揮站做人員管制，這就是為什麼花那麼多時間在清點人數。」至於為何現場無線電品質不佳，是因火場規定要用直通頻道，建物構造、高度、濃煙、環境溫度都會影響通訊品質，未來會建議中央修法，在高樓層建築物，樓高16樓以上、或50公尺以上，都建議要有無線電通信輔助設備。

2名當天參與救災的消防員也現身說明，表示樓梯間有4道防火門，無線電通訊在現場有困難，1人後來撤出休息，過一下才聽到1聲MayDay，才開始後續搜救動作。強調如果火場中有同仁受困，一定都是最最優先處理的事項，「怎麼會說我們聽到5、6聲都沒處理，這對現場人員來說是很沉重的士氣打擊！」另名消防員也表示，在管制站內只有聽到一次呼救聲喊MayDay，接著就是一段雜音，他馬上請同仁全部著裝待命，準備進去救人，最後在3樓找到2位學長，雖然是3樓，但是現場社區是挑高的，已經接近5層樓高度，而且地板都是焦油，要把2人搬出來很困難，中途跌倒了，還是站起來把學長拉出來。

消防員一度哽咽哭泣，沉默數秒整理情緒，強調「針對那段錄音，別再讓家屬聽到，那是很重的二次傷害，誰會對自己的弟兄沒有感情？」說完後隨即落淚痛哭，一旁李世恭也跟著低頭啜泣。

「誰會對自己的弟兄沒感情？」現場搜救消防員談及當時情況，忍不住激動落淚。（記者蔡彰盛攝）

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