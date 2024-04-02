百歲翁出售花卉產銷班房地竟要繳90萬土增稅 稅務局用1招解套

新竹市近百歲老翁出售花卉產銷班閒置商號土地竟要繳90萬土地增值稅，稅務局用一招幫老翁省20萬元。圖為稅務人員協助解說情形，與新聞事件無關。（記者洪美秀翻攝）

2024/04/02 22:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名近百歲的王老伯，近日想出售一筆210平方公尺的閒置房地，由於早年曾將房屋借給花卉產銷班使用，也將產銷班設立登記在該地，但產銷班早在94年就遷離，卻未辦理遷址，影響到土地增值稅適用自用住宅用地稅率課徵面積，要繳土增稅額達90萬餘元，後來向稅務局求助後，稅務局了解後協助老翁按自用住宅用地優惠稅率10％核課，幫老翁省了20萬元。

新竹市稅務局表示，民眾出售土地申請按一生一次自用住宅用地優惠稅率10％課徵土地增值稅，必須符合地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並在該地辦竣戶籍登記、出售前1年內未曾供營業或出租及都市土地面積不超過300平方公尺或非都市土地面積不超過700平方公尺等要件。因王老伯的房子仍有營業設籍，所以面積35平方公尺需按一般用地稅率30％核課。

但稅務局納保官得知王老伯已屆百歲高齡，行動不便，主動辦理勘查，發現房屋位處僻靜住宅區，屋內留有少量居家生活用品，並無營業跡象，於是協助王老伯聯絡花卉產銷班向農會申請遷址證明，提供國稅局辦理遷址登記。稅務局經重新審查後，210平方公尺全部皆可按自用住宅用地優惠稅率10％核課，稅額由90萬餘元降至70萬餘元，節省了20萬元。

稅務局提醒，土地增值稅自用住宅用地稅率10％，一般土地稅率20％、30％、40％，稅額相差可觀，如有供營業的房屋，在該商號停業、遷移或註銷後要記得向國稅局辦理變更，以免權益受損。民眾如有稅捐爭議、申訴陳情或行政救濟諮詢等需求，可透過書面、電話、線上申請、傳真或視訊等多元方式，申請納保官協助或諮詢。

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