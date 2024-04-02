竹市都發處長翁義芳 遭爆車禍肇逃、疑收受建商餽贈

新竹市政府都發處長翁義芳遭爆駕車擦撞車輛肇逃且疑收受建商餽贈禮品。（記者洪美秀翻攝）

2024/04/02 17:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安的市府一級主管又出包了？市府內部吹哨者投訴指出，市府內年紀最大、高虹安上任後又找回鍋原已退休的都發處長翁義芳，行駛公務車已多次擦撞，上週某日晚間在嚴重擦撞路邊車輛後肇事逃逸，經車主報案調閱監視器畫面後通報市府。吹哨者也提到，翁義芳是掌管建築及都更開發等業務的一級主管，去年就有駕車交通事故造成他人受傷情形，還由建築規劃公司負責人出面理賠慰問金，且多次收受建商人士餽贈禮品，市府內部已向政風單位檢舉，但都未有相關懲處，質疑是官官相護的包庇縱容行為。

對此，翁義芳受訪表示，他從未有請建築規劃公司買單理賠車禍的情況，上週他確實在上班8點多途中，因未注意到車輛有擦撞到路邊車輛，但他當時並未查覺，是後來接獲交通隊通知及超商的監視器釐清後，才發現有此事，他是不知情，而非肇逃，也與對方達成和解，且所有賠償都是自己負擔的。

另針對車禍請建築公司理賠也絕無此事，翁義芳強調，他去年在回高雄時與一名女子發生車禍，且是自家車，後續也由保險公司出面負責，與建築規劃公司無關聯。再者所有禮品都有報政風處查察，絕沒有收受任何廠商的禮物，政風處也都查無此事。

翁義芳強調，因為擔任都發處長，掌管都更及都市計畫相關業務，可能因此遭忌，但他絕沒有涉及貪瀆不法情事，可經得起檢驗。

吹哨者指出，翁義芳是高虹安上任後被延攬回鍋任市府一級主管，且主掌建築及都發和都更等重要業務，去年因社宅包租代管業務遭民代爆料竟讓成立不到一個月的公司得標等爭議，但其個人爭議不止一件，其個人竟在上週開公務車擦撞路邊車輛後又肇事逃逸，經車主發現才通報市府處理，且去年就有駕車交通事故造成他人受傷，竟未自行理賠而請新竹在地建築規劃公司負責人出面處理（含理賠慰問金），疑似換取該公司申請案優先排會審議權，恐涉及貪瀆不法。

吹哨者還提到，翁義芳逢年過節都接受各建商等相關人士致贈禮盒，毫不避諱，屢次以職務公務車運回宿舍，據悉亦有人向政風處檢舉，但都沒有相關懲處查辦，質疑是否有包庇嫌疑。

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