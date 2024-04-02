南寮漁港新直銷中心工程延宕波及攤商 柯建銘爭取保留中央補助款

市議員劉康彥表示立委柯建銘已爭取保留中央補助款，呼籲市府趕緊加速工程，給攤商一個交待。（記者洪美秀攝）

2024/04/02 16:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥接獲新竹南寮漁港直銷中心攤販陳情指出，日前被漁會告知，為加快新直銷中心的工程進度，避免中央補助款遭收回，現有的舊直銷中心必須提前拆除，導致攤商恐面臨至少4個月以上的「被失業」。由於事出突然，且影響數百攤業者生計，訊息一出，引發眾人炸鍋不滿。

市府表示，農業部漁業署補助竹市府辦理的「直銷中心外部地景改善工程」是舊直銷中心拆除及新直銷中心周邊之景觀工程，不是整體新建直銷中心費用，此景觀工程案中央補助部分為4680萬元。

因漁業署進行工程督導時，曾提醒本景觀工程案屬前瞻計畫補助案，相關前瞻經費不確定明年還能不能用，請市府先研議年底完工的執行方案，才有討論提早拆除舊直銷中心的可能，但僅為討論並無定案，目前工程執行方向仍以不影響攤商做生意為主。

有關「漁業署表示經費可以保留」一事，市府將再洽漁業署確認。市府也會請施工單位提出趕工計畫，加緊趕辦，新直銷中心主建物結構體工程已完成90%，將進場施作室內裝修工程，預計明年初完工，再辦理後續舊直銷中心拆除事宜。

劉康彥說，他反對提前拆除直銷中心。對攤商來說，不只短少至少4個月的收入，光是生鮮區、熟食區的生財器具搬移也是一大工程；對漁會而言，也少了4個月的租金，為供攤商繼續做生意，還必須在短時間內找到安置空間，勢必增加許多額外的行政成本和支出。

劉康彥說，為釐清補助款使用，立委柯建銘及他也出面協調，邀漁業署與水利署開會研商，已確認相關經費依規可辦理「保留」，不會在今年底收回。

劉康彥說，中央的說法，代表舊直銷中心不會被迫停業、不會提前拆除，應可讓攤販放心，但工程進度嚴重落後是事實，他要求市府須檢討工程進度，排除萬難、加快速度。

劉康彥表示，新的直銷中心本體建物已大致完成，但據了解，預計明年1月才能取得使用執照，他呼籲市府此事不宜再拖，應做好各項後續工程驗收工作，好讓攤商能順利及早搬遷，舊直銷中心現址才能拆除，進行景觀工程。

市議員劉康彥表示立委柯建銘已爭取保留中央補助款，呼籲市府趕緊加速工程，給攤商一個交待。（記者洪美秀攝）

市議員劉康彥日前與立委柯建銘召開協調會，幸好中央同意保留補助款，但他也呼籲市府趕緊加速工程，給攤商一個交待。（記者洪美秀攝）

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