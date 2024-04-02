東門市場攤商怨強制安裝天然瓦斯 竹市府：可視需求再設置

新竹市東門市場攤商怨市府要求強制裝天然瓦斯，還恐嚇要收回承租權，市府強調未要求強制安裝，攤商可視需求再裝。（記者洪美秀攝）

2024/04/02 13:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東門市場這幾年轉型為特色小吃及異國風味攤位，但市場內的條件尚未全面提升，有攤商近期向媒體投訴指稱，當年大家承租各攤位，沒想到碰到疫情苦撐，且房租照繳，裝潢各種費用都超過近百萬元，但市場的設備未改善，空調也未全面設置，如今又公告要求攤商花3萬元安裝天然瓦斯，但攤商根本未簽約，質疑未溝通就要攤商買單，且若不配合，就要收回承租權，讓攤商心生畏懼，醞釀抗爭。

市府表示，東門市場1樓自傳統早市逐漸轉型為夜間飲食攤位，部分攤位使用瓦斯桶進行烹煮，並將其瓦斯桶放置於公共空間，為改善此情況，由東門市場自治會向瓦斯公司申請天然瓦斯共管裝設，並由自治會水電費餘款支應其規費，減輕飲食攤商獨自申請天然瓦斯裝設負擔。

由於東門市場內攤位仍有無須用火之雜貨、生鮮等攤位，故自治會僅向瓦斯公司申請拉設天然瓦斯共同管路到走道，由各攤位視實際需求自費向瓦斯公司安裝內管，非飲食攤無需申請，只有需要者需負擔銜接共管拉設至各鋪位內費用，攤商實際所需負擔費用將依照共管到攤位實際長度估算，最高3萬元，後續也會安裝遮斷閥等安全阻斷措施。

至於此次未申請安裝內管至鋪位者，未來若有需求仍可另向瓦斯公司申請，市府鼓勵飲食攤商申請改用天然瓦斯管線以取代瓦斯桶，並未強制要求，基於公共安全立場，會要求使用瓦斯桶飲食攤勿擺放在公共空間及遵守相關規定。

此外，市府也要辦理東門市場建築物整修工程，主要工項有閒置空攤整理、指標系統建置、天井區環境整理及地坪改善和消防管線安裝，經與攤商開會說明，原規劃施工順序採4個天井區同時封閉施作加速工程，但多數攤商反映4個天井區同時施工恐影響生意，最後採半半施工方式進行，減少施工期間對攤商營業影響。後續也會陸續安裝消防灑水系統工程，逐步提升市場公共安全，持續活化東門市場。

新竹市東門市場攤商怨市府要求強制裝天然瓦斯，還恐嚇要收回承租權，市府強調未要求強制安裝，攤商可視需求再裝。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場攤商怨市府要求強制裝天然瓦斯，還恐嚇要收回承租權，市府強調未要求強制安裝，攤商可視需求再裝。（記者洪美秀攝）

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