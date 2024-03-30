清大首屆醫學生披上白袍 21名學生將到醫院實習

清華大學首屆醫學生披上白袍。（清大提供）

2024/03/30 17:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學首屆學士後醫學系21名學生完成在校學業，即將前往醫院實習。今天由校內師長及臨床醫學教學醫師為學生披上白袍、掛上聽診器，勉勵學生秉持著負責態度及專業素養，成為仁心仁術的醫者。披上白袍的醫學生也許下誓詞，銘記從醫初衷。

清大學士後醫學系第一屆學生2022年入學，學士後醫學系跟一般6年制醫學系不同的是，學生入學前已具備學士學位，並通過生物、化學等科目的入學考試。入學後需經基礎醫學概論訓練和大體解剖並整合進階基礎醫學、臨床醫學與技能的器官系統課程，且只要4年即可完成學業，如今學生已完成前2年的在校學習階段，將展開為期2年的醫院實習。

校長高為元也為第一屆醫學生獻上祝福。高為元說，一件衣服不只是布料及鈕扣，還有它的功能性及代表性。譬如說運動選手及消防員的服裝能提升更佳的效能與保護性；駕駛客機的機長制服有其代表性，能帶給乘客信賴感；醫學生的白袍也兼具這樣的功能性與代表性，「從今天開始，它將能激發你的責任感，也帶給病患信任感與安全感，意義非凡。」

清大生命科學暨醫學院院長高瑞和表示，白袍典禮在醫學生涯上是一個重要的里程碑，代表醫學教育將進入臨床學習階段，也象徵身份的轉變。

清大學士後醫學系系主任周宏學勉勵學生，披上白袍後也要持續累積知識與技能，實習階段就是印證書本所學，並成為未來診斷病人的重要根基。他也期許學生在內科、外科等科別輪轉時，能找到感興趣的科別及學習典範。

周宏學說，清華學生將到林口長庚紀念醫院、台北國泰綜合醫院兩所醫院實習2年，這2家皆是醫學中心級教學醫院，擁有健全的醫師訓練制度，能提供系統性的臨床教學。而清大學士後醫學系學生全為公費生，未來將前進偏鄉服務，累積基層醫療經驗格外重要。

醫學系第一屆系學會長沈和謙表示，白袍典禮對醫學生來說，意義甚至比畢業典禮還重要，象徵著身分轉換的里程碑，同學們還一起拍穿上醫師袍的照片紀念，象徵全新出發。

披上白袍的醫學生們宣讀誓詞，將成為醫生的初衷銘記在心。（清大提供）

清華大學首屆醫學生授袍，校長高為元（左）為學生沈和謙披上白袍。（清大提供）

清華大學師長出席見證第一屆醫學系白袍典禮。（清大提供）

清華大學生命科學暨醫學院教授莊永仁為學生葉怡佑掛上聽診器。（清大提供）

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