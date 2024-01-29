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首頁　>　新竹市

寄生竹市府再一樁？綠營控高虹安讓涉貪選將進勞工處

市議員陳建名指出，過去林男於新竹某基金會任職時，遭爆挪用公款，因此被基金會辭退。（陳建名提供）

市議員陳建名指出，過去林男於新竹某基金會任職時，遭爆挪用公款，因此被基金會辭退。（陳建名提供）

2024/01/29 12:28

「首次上稿 12:13
更新時間 12:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕針對新竹市府人事異動，民進黨竹市議會黨團總召陳建名今接獲市府吹哨者提供證據，指市長高虹安再度安插親信於勞工處任職。吹哨者指出，17日就任的這名約聘人員，是民眾黨竹北市民代表林姓參選人，過去林男於新竹某基金會任職時，遭爆挪用公款，因此被基金會辭退，當時擔任新竹市黨部主委的高虹安也知情，沒想到高當選後，一人得道雞犬升天。陳建名指出這波人事異動，不止一級主管多有爭議，沒想到連基層的職缺都成為高虹安酬庸的工具，市府儼然成為高友友的寄生之處。

勞工處︰人事應徵相關程序均依市府規定辦理

勞工處澄清，有關人事應徵相關程序均依市府規定辦理，並依該職務公告之專業資格辦理徵才，當時因業務調整，徵才職務為辦理身心障礙者職業訓練、職業輔導評量等業務，已無公益彩券回饋金補助項目。另林男因生涯規劃，已於26日自請離職。

陳建名說，根據吹哨者提供資料，林男17日於勞工處就業服務科擔任約聘僱一職，處內對於該男背景多有疑慮，且市府同仁詢問社會處後，證實該男與之前任職基金會的確有帳務處理的糾紛。

陳建名指出，林男於勞工處主掌公益彩券回饋金補助核銷管理，基本上就是掌握高虹安對社團補助的小金庫，不難理解高虹安為何需要安排自己人在這個位置，不過時任新竹縣市黨部主委的高虹安，2022年時向媒體證實有收到林男涉嫌貪污的檢舉，也對媒體表示已展開調查，2年後林男居然空降市府，陳建名直指高虹安就是不演了，寧願破壞官箴，也要安插親信。

陳建名表示，高虹安最近人事動作頻頻，推測與其三四五月份將因貪污罪密集出庭有關，外界都在傳言，官司不妙的高虹安，正在緊鑼密鼓地清洗市府人事，將自己人安插至可以掌握資源的位置，確保在一審有罪被停職的狀況下，仍保有對於市政的影響力。

陳建名說，高虹安違法亂紀的人事行為，再度犧牲新竹市民的福祉，破壞專業的公務文化，讓民眾黨再度寄生市府。

陳建名指出，林男於勞工處主掌公益彩券回饋金補助核銷管理。（陳建名提供）

陳建名指出，林男於勞工處主掌公益彩券回饋金補助核銷管理。（陳建名提供）

陳建名說，根據吹哨者提供資料，林男17日於勞工處就業服務科擔任約聘僱一職。（陳建名提供）

陳建名說，根據吹哨者提供資料，林男17日於勞工處就業服務科擔任約聘僱一職。（陳建名提供）

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