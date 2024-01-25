竹市行政處副處長內陞未完成徵才程序就發佈 陳建名批高虹安先射箭再畫靶

新竹市長高虹安此波人事異動中，行政處副處長內陞未完成徵才程序就發佈，市議會民進黨團總召陳建名質疑高虹安是先射箭再畫靶是目無法紀破壞官箴。（資料照）

2024/01/25 15:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安這波人事異動發佈爭議不斷，其中行政處副處長職缺遭質疑未經內部內陞缺額徵才等行政程序完備後就發佈相關人事令，市議會民進黨團總召陳建名痛批，高虹安此波人事異動的行政流程黑箱盡現，且先射箭再畫靶，質疑是為配合安插自己的親信，卻罔顧行政程序，是目無法紀破壞官箴之舉。

市府人事處表示，人事調整皆有辦理前置作業，只是甄審的公文時程陳核有所延誤，公告上網時間較晚，致使甄審未完備、訊息有所誤差，而讓新聞單位先發佈新聞。市長高虹安得知後立即指示暫停辦理甄審程序，該人事案凍結，以保障公務體系的運作，並尊重公務人員的權益，市府強調，一切都必須合於相關人事規定。

陳建名指出，高虹安23日公布行政處副處長由民政處的某科長陞任，但事實上，昨天24日市府才在官網張貼行政職系副處長職務內陞公告，邀請符合資格的公務員皆可投件，連甄選程序都尚未進行，高虹安就逕自宣布人選還大張旗鼓合影拍照，豈不是宣布這位科長就是市長人馬。痛批高虹安的行為目無法紀破壞官箴，連公務員的晉陞都成為她個人的酬庸工具。

陳建名說，按照《公務人員陞遷法》，行政處副處長一職必須進行職務出缺公告，既然市府採用內陞機制，所有符合職系與職等的公務同仁只要有意願，都可以投件並透過甄審會審查，最後再交由首長核定。如今高虹安在程序還沒啟動前，逕自公布其屬意人選，豈不就是在跟其他公務員說：「不要投件了，反正你們投了也不會上」。

陳建名指出，這次人事異動已經造成公務員人心惶惶，許多過去優秀的同仁被調到完全陌生的業務職位，讓人聯想到是懲罰性調度；而高虹安昨日還在受訪大言不慚說有徵詢並獲同意，絕無任意異動，明顯與事實不符。

陳建名指出，行政處負責掌管市長的特支費、宿舍、座車以及送禮一事，高虹安上任後與建商過從甚密，住豪宅坐豪車都被認證，相關市長禮品採購也被爆出和工策會委員有關，如今高虹安押著市府人事處違法進行陞遷程序，不禁讓人聯想是否安排親信企圖掩蓋她諸多違法行為。

陳建名強調，此次市府內陞程序已違法，市府應昭公信停止本次甄選，倘若公告期滿只有該位科長提出申請同額競爭，更是坐實高虹安的違法行為。（15:22更新）

新竹市長高虹安此波人事異動中，行政處副處長內陞未完成徵才程序就發佈，綠營質疑高虹安是先射箭再畫靶是目無法紀破壞官箴。（市議會民進黨團提供）

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