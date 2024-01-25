竹市「龍好運來」春聯、紅包亮相！明日起發送開運小物

新竹市「龍好運來」春聯、紅包亮相！明天起也會發送開運小物、2/7展開走春祈福。（記者洪美秀攝）

2024/01/25 12:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天在稅務局舉辦「龍好運來」春聯發表暨揮毫活動，邀請13位書法老師現場揮毫贈春聯，並曝光竹市龍年春聯、紅包新視覺，市長高虹安也宣布明天（26日）8點30分起，市府在三區公所、稅務局及市府服務中心贈送市民開運小物，歡迎踴躍領取。同時2月7日起展開一系列的走春祈福行程，邀請市民也一起參香祈福，還有機會領到限量款龍年小紅包。

參與春聯揮毫的有林秋旭、張美卿、顧瑞鈴等書法家，高虹安說，農曆新年即將到來，市府邀請書法大家林秋旭與設計師胡韻葳，以「龍好運來」為題製作春聯、紅包袋、小紅包等開運好物，今年春聯共印製18.3萬份，明天上午8點30分起，透過鄰里系統發送至各家戶，並在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點，免費發放春聯、開運小紅包及紅包袋組等開運小物，數量有限，送完為止，希望新的一年，帶給市民滿滿的好運與福氣。

市府表示，「龍」在傳統上象徵著祥瑞和諧，今年春聯邀請林秋旭發想及書寫，以行書「龍好運來」的吉祥語，除象徵金龍的飛黃騰達，也以「龍」字的台語諧音「攏」，期望家家戶戶都能「厄運止步，全來好運」。此外，龍年紅包袋及開運小紅包則由胡韻葳老師精心設計，以蜷曲而上的巨龍形象，展開喜氣的龍年意象，並運用兩種層次燙工的印刷方式，分別呈現龍身、肚、尾，再以刀模刻畫龍的型態，搭配鱗片、捲雲等增添整體視覺效果，藉此祝賀新竹市民「龍年如意、好運連年」。

稅務局長蘇蔚芳表示，貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，現在手寫春聯更是少見，為讓市民朋友感受過年的喜慶氛圍，今天特別邀請13位書法老師現場揮毫，市民除可近距離欣賞書法之美，還可以現場定製專屬的祝福春聯及紅包袋，還有捐發票送好禮活動。

另從2月7日起，也有一系列走春祈福之旅，預計造訪舊城區、動物園及天公壇、城隍廟等17處知名景點與宮廟，市府也準備2萬個龍年限量開運小紅包致贈現場民眾，詳細行程亦將公布於市府官方LINE及FB。

新竹市「龍好運來」春聯、紅包亮相！明天起也會發送開運小物、2/7展開走春祈福。（記者洪美秀攝）

新竹市「龍好運來」春聯、紅包亮相！今天在稅務局也有名家寫春聯及紅包袋的活動。（記者洪美秀攝）

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