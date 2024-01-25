新竹市立幼兒園流標2年多終發包2026年完工 提供312名幼兒就讀

新竹市立幼兒園流標2年多終於發包，2026年完工，可提供312名幼兒就讀。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

2024/01/25 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕延宕及流標2年多的新竹市立幼兒園新建工程歷經疫情、通貨膨脹、工資上漲等問題，加上基地腹地狹小，施工動線與鄰房相近且四周緊鄰交通要道，導致施工較一般工程難度高，多重不利因素影響廠商投標意願，造成工程發包困難，經4次流標，終於在今年1月23日決標發包，預計擇期開工，2026年完工，未來將可提供312名幼兒就讀。

市府教育處表示，市立新竹幼兒園是竹市唯一專設幼兒園，1923年創園，1940年遷到現址並於原址進行重建。該園有悠久的歷史脈絡，見證日治時期迄今竹市驛前大道（現中正路）與北門大街（現北門街）的興替，未來將融入現有人文記憶及與舊城居民建構新的社區關係、導入教育新思潮設計並保有綠肺功能，融合與開創百年新舊元素。

此案經多次跨局處研議，並經過深入評估後，提高工程經費到3億750萬元，另投入逾1500萬元用於規劃設施和設備，總計整體工程經費逾3億2000萬元。歷經多次修正相關書圖後，克服重重難關，終在1月23日順利決標。

教育處表示，未來新建工程校舍空間預定有13間教室、廚房、行政辦公室、圖書室、禮堂等，可說是國小規模的微型版，預計增加招收2至3歲幼兒4班（共計64人），3至5歲1班（共計30人），增加招收人數共94人，加計原有8班，合計312名幼兒就讀，預計115年完工啟用。

工務處表示，在多方合作努力下，工程終於順利發包，後續將召開施工前協調會議，並密切督導工程進度，期待著未來新建工程完成後，有效提供幼生更優質且多元的學習空間。並力求工程如期如質完工，讓幼兒儘早擁有更完善優質的學習環境。

新竹市立幼兒園流標2年多終於發包，2026年完工，可提供312名幼兒就讀。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

新竹市立幼兒園流標2年多終於發包，2026年完工，可提供312名幼兒就讀。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

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