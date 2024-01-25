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狼佯裝小學生騙女童自慰趁機截圖 下場GG了

惡狼佯裝小學生騙女童自慰趁機截圖，下場GG了！（情境照）

惡狼佯裝小學生騙女童自慰趁機截圖，下場GG了！（情境照）

2024/01/25 08:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕網路處處是陷阱！待業中的周姓男子在手機遊戲中認識陳姓國小女童，竟謊稱自己也是小學生，騙女童在視訊時摸下體，結果周男趁機截圖，事後不僅需賠償女童30萬，新竹地院再依使兒童被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年10月。

去年7月初周男以手機遊戲中暱稱帳號，認識未滿12歲陳姓兒童，見其年幼單純、容易信賴他人，竟謊稱自身亦係就讀國小學童，引誘自行拍攝猥褻行為影像傳給他後，陳童還開視訊觸摸下體給周男看，過程中周男擷圖儲存影像，經陳童母親察覺有異，經檢視手機內容後得知上情報警，為警循線查獲。

法官調查，周男使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號犯行，固然不該，然是得到兒童同意自行拍攝並傳送猥褻行為影像，並在兒童裸露下體與其視訊聊天過程中，因一時慾望擷圖儲存兒童下體私密處裸露畫面影像，周男犯後始終坦承犯行，並與家屬成立調解，支付30萬元損害賠償完畢。

法官審酌周男明知兒童未滿12歲，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為刺激、滿足一己私慾，引誘兒童自行拍攝並傳送猥褻行為影像，並在兒童裸露下體與其視訊聊天過程中，擷圖儲存兒童下體私密處裸露畫面影像，情節重大，對於兒童身心發展具有不良影響，性觀念偏差，

最後法官依使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，判處周男有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內提供240小時義務勞務，接受法治教育課程10場次。

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