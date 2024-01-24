竹市人事異動爭議不斷 科長及參議異動遭質疑不符行政程序

新竹市長高虹安進行人事調整但此波人事異動爭議不斷，包括科長及參議異動遭疑不符行政程序，高虹安強調都有告知獲同意，且相關人事任用都合法合規。（記者洪美秀攝）

2024/01/24 16:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天公佈新一波人事異動卻引發不少爭議，除新工務處長陳明錚遭質疑來自民間工程顧問公司，恐有利益迴避之嫌，府內多名科長級異動也傳出未被徵詢，更有副處長未被徵詢就被轉簡任秘書，就連參議也有被降轉情形，府內員工人心惶惶，擔心被無故調動，且傳出要有好關係才能升遷，已打擊市府人員士氣，不少府內公務員更是敢怒不敢言。

對此，市長高虹安今天親上火線指出，新任工務處長陳明錚在面談時就已檢查過，已沒有在任何民間公司任職或持有股份，呼籲議員不要含沙射影，無論如何，陳明錚過去在民間任職的經歷，但現在已沒有任何職務和股分。且陳明錚過去所任職的民間公司從未承攬過新竹市府的任何標案，因此沒有所謂利益迴避的問題。市府是尊重專業，一切都是合法合規。

另有關科長及副處長的人事異動，高虹安也強調事前都有請一級主管徵詢並獲同意，絕沒有任意異動，有關科長職務上的調整，她也請秘書長及一級主管事先徵得科長同意，更強調是用人唯才及適才適所為原則。

市議員曾資程表示，市府新一波人事異動引發府內公務人員議論紛紛，不按常規的大幅度人事調動，異動的部分當事人，在人事命令公佈前一無所知，如此粗糙作為，已讓公務員人心惶惶，且打擊公務人員士氣。一般能夠擔任市府一二級主管的官員，都經國家考試，從最基層的公務員，多所歷練且經層層考核，才能夠擔任科長、局處長，稍具規模的民間企業，人事異動前對當事人溝通，這是一個必要的過程，想不到號稱公開透明的民眾黨市府，在處理人事異動，竟是黑箱和粗暴。

曾資程也說，副市長懸缺那麼長，在這次大規模異動中，還未補實，顯然府內職位已成為高虹安的政治籌碼，甚至成為整飭異己的工具。高虹安上任1年多，無心市政忙著打官司，住豪宅坐豪車男友干政，爭議事件不斷，為轉移施政無方，滿意度敬陪末座的焦點，一味清算前朝，卻又查不出個所以然來，違反工程合約精神，對廠商超出合約外的要求，已造成廠商對竹市公共工程卻步，工程流標頻傳。

新竹市長高虹安進行人事調整但此波人事異動爭議不斷，包括科長及參議異動遭疑不符行政程序，市議員曾資程認為，高虹安上任1年多，已破壞公務體制，並成為府內的職務已成為打擊異己及政治鬥爭的工具。（資料照）

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