籲新竹市動物園停止引進新動物 動保團體：改善生活環境優先
〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣防止虐待動物協會（TSPCA）、台灣動物平權促進會、關懷生命協會今天（23日）召開記者會，提出新竹市立動物園違反動物福利、動物受苦證據，代表28個公民團體強烈抗議市府未積極改善園區問題，反忙於向私人企業六福村借展新的孟加拉虎個體，罔顧動物福利，呼籲市府暫停向六福村借新老虎到展示區內，以改善動物環境為優先。
市府回應，為給新進老虎良好照顧，除了保留適當植被讓老虎可探索與躲藏，也增建自然化的樹屋屏障，提供遮陽、避雨與隱藏的角落，老虎可自在、有安全感，同時也設有水池以及管狀空間，供老虎游泳或躲藏。動物園從民國70年左右起照養老虎，有專業獸醫把關，動物保育員也有42年的照顧經驗，未來會提供更好的照顧環境。
市府說，會逐步檢討修正與調整動物照養作為，包含環境改善、動物飲食醫療、行為豐富化訓練及生命教育推動等，並在面對民眾反映園區動物數量少，應增加物種的聲音中，提出符合動物福利且落實生命教育的方案。
動保及公民團體提到，新竹市立動物園過去發生多次動物飼養管理不當的缺失，動保團體曾向市長高虹安反映並得到市府團隊的改善承諾，但1年多過去，卻未見市府的動保政見與承諾被落實，動物繼續在受苦。呼籲市立動物園身為公立場所，應停止引進、繁殖、圈養不適合被人類飼養的物種，落實動物保護原則。
TSPCA執行長姜怡如說，新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福於去年、前年離世，六福、來福還在世的時候，就已經出現刻板行為，代表動物精神上已出問題，園方應增加環境豐富化改善。此次動物園又引入新的老虎，試問要如何確保這隻老虎避免出現類似問題？
台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，公立動物園應帶領轉型，停止引進、繁殖不應被人類圈養的物種，可用數位科技方式逐步取代所有的活體展示。更呼籲市府不應引新的老虎為主要展區動物，而是要讓既有飼養動物在自然死亡後應逐漸退場，並轉為救傷中心，落實照顧動物福祉。