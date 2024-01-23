籲新竹市動物園停止引進新動物 動保團體：改善生活環境優先

台灣防虐動物團體等動保及公民團體籲竹市動物園不要再引進新動物，以改善動物生存環境為優先。（記者洪美秀攝）

2024/01/23 18:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣防止虐待動物協會（TSPCA）、台灣動物平權促進會、關懷生命協會今天（23日）召開記者會，提出新竹市立動物園違反動物福利、動物受苦證據，代表28個公民團體強烈抗議市府未積極改善園區問題，反忙於向私人企業六福村借展新的孟加拉虎個體，罔顧動物福利，呼籲市府暫停向六福村借新老虎到展示區內，以改善動物環境為優先。

市府回應，為給新進老虎良好照顧，除了保留適當植被讓老虎可探索與躲藏，也增建自然化的樹屋屏障，提供遮陽、避雨與隱藏的角落，老虎可自在、有安全感，同時也設有水池以及管狀空間，供老虎游泳或躲藏。動物園從民國70年左右起照養老虎，有專業獸醫把關，動物保育員也有42年的照顧經驗，未來會提供更好的照顧環境。

市府說，會逐步檢討修正與調整動物照養作為，包含環境改善、動物飲食醫療、行為豐富化訓練及生命教育推動等，並在面對民眾反映園區動物數量少，應增加物種的聲音中，提出符合動物福利且落實生命教育的方案。

動保及公民團體提到，新竹市立動物園過去發生多次動物飼養管理不當的缺失，動保團體曾向市長高虹安反映並得到市府團隊的改善承諾，但1年多過去，卻未見市府的動保政見與承諾被落實，動物繼續在受苦。呼籲市立動物園身為公立場所，應停止引進、繁殖、圈養不適合被人類飼養的物種，落實動物保護原則。

TSPCA執行長姜怡如說，新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福於去年、前年離世，六福、來福還在世的時候，就已經出現刻板行為，代表動物精神上已出問題，園方應增加環境豐富化改善。此次動物園又引入新的老虎，試問要如何確保這隻老虎避免出現類似問題？

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，公立動物園應帶領轉型，停止引進、繁殖不應被人類圈養的物種，可用數位科技方式逐步取代所有的活體展示。更呼籲市府不應引新的老虎為主要展區動物，而是要讓既有飼養動物在自然死亡後應逐漸退場，並轉為救傷中心，落實照顧動物福祉。

新竹市立動物園向六福村動物園借展引進的新老虎。（新竹市政府提供）

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