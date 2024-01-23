高虹安第4波市府人事異動 民進黨團：政治酬庸敗壞官箴

新竹市長高虹安今天發佈第四波一級及副主管人事異動，市議會民進黨團總召陳建名認為：新的人事調整，只能用政治酬庸敗壞官箴形容。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/23 18:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天進行第四波的人事異動人事發佈，市議會民進黨團總召陳建名抨擊高虹安的這一波人事調動，只能以政治酬庸敗壞官箴形容。陳建名說，上週就有媒體報導，因棒球場調查不符高虹安預期，工務處長將被迫調職，第一時間市府否認，沒想到今天就發佈新的人事命令，也不禁讓人懷疑新任處長只是來奉命行事，繼續用公共工程來進行政治操作。

陳建名指出，經查現任工務處長陳明錚實質上是磐禹工程顧問公司的董事，也擁有全部股權是實際負責人，去年度光是公部門標案就拿了超過1.6億元，今年也陸續有相關標案進行。陳建名說，陳明錚擔任公職必須辭掉辭掉民間的工作，同時也出清公司的股權，否則將違反公務員服務法，這些證明未來黨團也會要求市府提供相關證明，否則一方面賺公家的錢，一方面又擔任公家職位，明確違反利益迴避原則。

陳建名也說，高虹安完全不尊重公務體系的專業，新任從台北空降的文化局長最大的功勞是在選前幫柯文哲開記者會講假民調，媒體投書護航高虹安等，絲毫不見其對新竹文化脈絡的掌握；而其他正式公務員的調度也只淪為配合高虹安的人馬，職系和專業都與單位的缺額不符，未來市府的運作只會成為高虹安政治分贓的小團體，與公務體系團隊只會越多摩擦。

市議會國民黨團總召陳慶齡則說，工務處長的調整應該就是高虹安在棒球場的問題上無法從前處長曾嘉文那獲得答案，希望藉重土木專業的人才來協助公共工程的運作，黨團尊重高虹安的市長人事權，但也期待新的人事能年輕有作為，且能有開創性的表現。而副市長人選一直未補也不好，應該趕緊補齊人選。

民眾黨為主的議會新聯線政團總召李國璋則表示，尊事高虹安的人事權限，一定會盡全力協助市府與議會的溝通，為市政打拚及努力。

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