大選後竹市藍綠白三分天下 牽動2026市長議員與青年參政佈局

新竹市總統及立委大選後形成藍綠白三分天下局面，政治版圖的移動也牽動2026年市長及議員和青年參政佈局。圖為總統當選人賴清德在竹市拿到總統票數第一高票，旁為民進黨立委候選人林志潔。（資料照）

2024/01/23 14:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統及立委大選過後，新竹市形成藍綠白三分天下局面，過去竹市藍大於綠的64政治版圖出現變化，民進黨在總統選舉部分由賴清德拿到最高票，但在區域立委選舉卻輸給國民黨的鄭正鈐，而民眾黨在黨主席柯文哲參選總統及胞妹柯美蘭參選立委後，也大幅擴大政黨版圖，藍綠白在選後都表示會先休養生息，對2026年市長及市議員和里長的地方選舉也會積極與基層互動，且會鎖定青年參與公共議題部分，擴大對談與交流。

民進黨黨部主委陳建名任期到今年5月20日，屆時黨內將會選出新的黨部主委，陳建名說，這幾年民進黨在竹市的基層服務扎根，8名市議員的服務也獲各選區選民認同與支持，在支持度及得票數上都有成長，此次雖輸掉立委選舉，但有達到團結基層的目的，接下來黨部仍會持續深化與青年的對談，包括此次立委候選人林志潔法學教授就籌辦2月3日的青年民主營隊，目的就是要擴大青年參與公共事務的機會，讓青年更廣度及深度參與公共事務，並進而參政。

至於2026年的市長及市議員和里長佈局，陳建名強調，民進黨一定會推出最強人選，同時會繼續深化基層服務，努力贏得市民的認同與支持。

國民黨竹市黨部主委李縉穎也提到，此次立委選舉國民黨的鄭正鈐順利連任成功，就是基層服務實力扎根的結果，對於2026年的市長及市議員和里長佈局，他認為現階段還太早，而他會續留黨部主委職務，會持續扎根，做好基層與青年參政的培養。

此次以無黨籍參選，但實際由民眾黨輔選的立委候選人柯美蘭，已表示會回歸眼科醫師身份進行服務，民眾黨黨部主委李國璋對2026年的市長及議員和青年參政規畫，他說，市長部分當然是支持現任市長高虹安連任，而在議員部分則希望拓展基層票源，目標是成立民眾黨的議會黨團，青年參政部分也會透過小草民主營等方式，持續與志工和青年對話交流。

李國璋坦言不希望民眾黨變成柯文哲的一人政黨或只是培養柯粉，選舉是一時激情，但整個公共參與不只有選舉，未來會有更多與青年對談的座談會和訓練營，重要的是希望凝聚及提高青年投入公共事務服務的意願，不希望僅透過選舉進行洗腦式的動員，期待民眾黨更宏觀看待台灣的經濟發展及就業環境的改善等議題。

至於時代力量則僅剩竹市還有3席市議員在市議會有黨團，立委候選人邱顯智此次落敗，但強調會持續在新竹深耕，時力黨團也強調會扮演第三勢力監督力量，不會讓時力滅黨。

新竹市總統及立委大選後形成藍綠白三分天下局面，政治版圖的移動也牽動2026年市長及議員和青年參政佈局。國民黨黨部主委李縉穎（拿麥克風者）成功讓國民黨候選人鄭正鈐順利連任，已表示會續留竹市，持續進行國民黨的扎根工作。（資料照）

新竹市總統及立委大選後形成藍綠白三分天下局面，政治版圖的移動也牽動2026年市長及議員和青年參政佈局。圖為民眾黨主席柯文哲在竹市辦總統選舉造勢活動情形，其中吸引不少柯粉及青年參與。（資料照）

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