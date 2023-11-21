韓粉老爸由藍轉綠 林志潔：老爸3票顧台灣 不得了的大事

民進黨新竹市立委參選人林志潔稱老爸願意三票顧台灣，是不得了的大事。（記者洪美秀攝）

2023/11/21 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔昨天完成登記後，今天提到，她在行程中請已高齡83歲的韓粉老爸及媽媽吃飯，席間拿出執政文宣給老爸看，沒想到老爸竟痛罵國民黨，說「馬英九8年被輪替掉，朱立倫輸300萬票，這樣的敗軍之將，應該要感到羞愧，躲在家裡懺悔差不多，還跑出來說三道四，搞得整個政黨亂七八糟，簡直恬不知恥」，讓她感受到原本支持國民黨的老爸已由藍轉綠，甚至提到三票民進黨，讓她覺得是件不得了的大事。

林志潔說，席間她向老爸提到除支持賴清德、蕭美琴和林志潔外，是不是可以考慮支持民進黨？沒想到老爸說：國民黨太爛了，現在考慮支持民進黨！並提到被國民黨氣死了，超級不爭氣，看看以前孫運璿李國鼎，現在這些跳樑小丑真是敗壞社會風氣。林志潔也說，要讓韓粉老爸從藍轉綠不是件容易的事，如今老爸願意三票顧台灣，真是不得了的大事。

林志潔說，老爸是公務體系退休後，是標準的國民黨思維，但如今也看到國民黨的敗壞，對她參選立委除全力支持相挺外，如今也願意改變及支持守護台灣民主價值的民進黨，對這樣的改變，確實讓人感動，打趣說即使高齡83歲，仍有教化的可能，引來網友的留言與加油。

高齡83歲的韓粉老爸由藍轉支持綠，民進黨新竹市立委參選人林志潔稱老爸三票顧台灣，是不得了的大事。（照片取自林志潔臉書）

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