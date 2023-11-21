登記參選竹市立委 邱顯智批藍綠白籲讓時力成為國會第三勢力

時代力量邱顯智今天登記參選新竹市立委，邱顯智批藍綠白，籲讓時力成為國會關鍵第三勢力。（記者洪美秀攝）

2023/11/21 13:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立委參選人邱顯智偕時代力量黨主席王婉諭、不分區候選人宋國鼎和竹市3名市議員今天前往市選委會登記，邱顯智左批民進黨是立院總召柯建銘在選舉，右打國民黨立委鄭正鈐的債務糾紛比他處理律師案件多，也質疑無黨籍參選的柯美蘭是柯文哲妹妹的家天下及民眾黨與黑金和貪污靠攏，希望時代力量成為國會關鍵第三勢力。

邱顯智說，2016年參選竹市區域立委後，始終在新竹繼續耕耘，2020年當選不分區立委後，在國會力拼交通改革、居住正義，並批竹市不需要多一位柯建銘的小跟班，也不需要財務狀況複雜、欠債糾紛上千萬，甚至還跟詐騙集團投資借貸、糾纏不清的立委鄭正鈐，同時他也對柯文哲妹妹柯美蘭以無黨籍身分參選提出質疑，要柯美蘭說清楚民眾黨與黑金和貪污同流的情形。

邱顯智說，此次綠藍黃白4個政黨都有人參選、戰況膠著，但他的民調已站穩第二名，相信只有堅持為市民發聲的邱顯智，能打敗國民黨的現任立委鄭正鈐，也相信新竹市民有足夠的智慧，能夠選出站在人民這一邊的民意代表。

參與新竹縣第二選區立委兼時力黨主席的王婉諭表示，邱顯智是她在立法院中最堅強的夥伴，從交通、司法再到居住問題，都是國會中最強的監督力量。王婉諭強調，這次和顯智分別參選新竹縣、市的區域立委，就是希望能夠再度攜手，發揮1+1大於2的效果，讓大新竹共好！更呼籲，把票投給邱顯智，不只是為了支持真正的第三勢力，更是為了下架藍綠，讓明年的立法院藍白、綠都不過半，達到真正的權力制衡！

時代力量不分區立委參選人宋國鼎表示，看著邱顯智一路從律師到立法委員，始終與人民站在一起，顯智絕對是最照顧弱勢的立委，最在乎人民生命的立委。宋國鼎強調，時代力量在各個領域的長期經營，不管是教育、交通、環境都有深刻且長期的經營。在新竹寡婦樓、竹北天坑案、苗栗反坤輿，只有時代力量敢挺身對抗地方黑金勾結。

時代力量邱顯智今天登記參選新竹市立委，邱顯智批藍綠白，籲讓時力成為國會關鍵第三勢力。（記者洪美秀攝）

時代力量邱顯智今天在黨主席王婉諭及不分區立委參選人宋國鼎的陪同下，到竹市選委會登記參選新竹市立委。（記者洪美秀攝）

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