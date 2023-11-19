設計師不滿業主批評提告求償 法官怒斥恃才傲物

設計師不耐業主批評提告求償，被法官痛批「不能自恃有才就要人默默閉嘴！」（記者蔡彰盛攝）

2023/11/19 17:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名小有名氣的室內裝潢設計師，去年承攬竹縣竹北市張女家中工程，因無法接受張女的幾項批評，憤而對張女提起民事訴訟，要她賠償六十萬精神慰撫金，新竹地院法官審理發現張女的指責均有所本，痛批該設計師「不能自恃有才，就要業主只能默默閉嘴！」駁回設計師之訴。

設計師說，去年十月與張女先生簽訂室內裝修工程承攬契約書，事後張女不實指控他未監工，且使用具毒性之油性漆在電視牆打底，還在他臉書粉絲專頁表示「設計師沒有職業操守」，憤而求償精神慰撫金60萬元。

法官調查雙方對話，設計師因認張女問太多問太細，不耐煩地說「我自認我服務的很好了，如果妳有任何不滿意的地方，麻煩更換設計師，我們頻率不對，謝謝」。

此外法官也發現油漆罐的警語處標明「警告：不得使用於室內！」可見油性水泥漆對於長時間居住在屋內之人具有毒性，危害健康。事後張女與該設計師的公司於新竹縣政府消保官辦公室達成協調，公司同意給付張女5萬元作為瑕疵補償，並對本工程尾款不再請求。

法官認為，張女所為言論是針對具體事實，依個人價值判斷，提出與事實有關連的自我意見或評論，應屬可受有室內裝修需求之大眾消費者公評之言論，且並沒有使用偏激不堪之詞彙，更不是以毀損設計師名譽、商譽、信用為目的，是依客觀事實作為根據，其言論及評價並未逾越合理評論範圍。

法官指出，反觀該設計工作室為新竹地區之室內裝修市場上小有名氣之設計室，其工作品質好壞，不能說與公益無關，當以最大容忍，接受社會大眾之檢視及監督，「不能自恃有才，就要業主只能默默閉嘴！」最後駁回設計師之訴。

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