被指陰陽人「摳都摳沒水」怒告性侵 法官判無罪還要查誣告

小真被指不男不女怒告性侵，反被法官抓包。情境照。（資料照）

2023/11/19 13:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小真（化名）指控與官姓男子吃完喜酒準備回家時，官男在車上對她襲胸撩陰得逞，檢方依強制猥褻起訴，然而新竹地院審理時，發現小真的控訴有諸多疑點，小真坦承案發後一年後才提告的說法是，官男在臉書上一直侮辱她，說她「不男不女、摳都摳沒水」，她才憤而提告，法官在證據不足情況下諭知官男無罪。

檢方起訴指控，109年4月官男與小真酒後準備返程時，因小真不勝酒力坐在副駕駛座，被告則隨後上車坐在汽車後座，等友人開車，官男見小真酒醉意識不清，竟伸手撫摸胸部及下體，一年後怒告乘機猥褻，檢方提起公訴。

全案審理時，官男堅決否認犯行，辯稱本案是誣告，小真是因為欠人家錢被他討債，才會報復他。

法官調查，小真於審理中針對案發後一年後才提告的說法是，當時希望大家都沒有什麼事情，但是官男臉書上就一直言詞犀利的指名道姓侮辱她、還說她不男不女、摳都摳沒水，所以她覺得無法容忍才提告，依小真所述，其提告之動機似乎以遭「辱罵」為主，所指遭「性侵」反屬次要，是否符合一般大眾認知之性侵被害人心態，已有疑問。

此外，案發當日官男妻子全程陪同，依常理而言已難想像官男如何在妻子在場情形下，仍有餘裕可對小真性侵。

法官發現小真於本案歷次證述內容，有諸多不合理及矛盾之瑕疵，似分別涉有誣告或偽證之嫌，此部分待本案判決確定後，宜由檢察官另行依法妥適處理，諭知全案無罪。

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