回家鄉新竹廟口開講 柯文哲：打造聯合政府、團結台灣

柯文哲回家鄉新竹市的天公壇舉辦廟口開講，妹妹柯美蘭、市長高虹安及多位民代出席力挺。（記者洪美秀攝）

2023/11/18 22:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席、總統參選人柯文哲今晚回到新竹市家鄉的天公壇「廟口開講」，市長高虹安、前議長謝文進和多名市議員、里長到場。柯文哲說，回到家鄉很親切，4年前拉民眾黨政黨票時，新竹及竹北是全國政黨票比例最高的，感謝鄉親支持。他也說，參選就是希望打造聯合政府及團結台灣，也希望能因為他的參選改變台灣。

柯文哲先到都城隍廟參拜，與柯爸、柯媽和柯妹柯美蘭吃廟口小吃「阿忠肉圓」，大啖肉圓、炒米粉及貢丸湯，隨後在幕僚陪同下直奔天公壇參拜，大進場時，現場近千名支持者不斷高喊「選到底」、「阿北加油」。

柯文哲上台致詞提出對台灣產業未來的3大願景，第一是維持半導體產業的發展；第二是傳統產業升級，例如把農產品做出品牌提升價值；第三是力拚產業創新。他接著話鋒一轉批評民進黨太注重選舉，把勝選當作唯一的目標，把理想都丟掉了，台灣應該回到紮實的道路上，例如缺蛋就應該檢討蛋業出了什麼問題，豬肉出問題就應該檢討養豬產業，而不是先大撒幣靠補助解決眼前的困難，卻不好好腳踏實地解決問題。

柯文哲說，這次競選歌名是「簡單的人」，希望台灣人用簡單的心就能活得好好的，希望我們的下一代簡單就好，不要我們的社會整天製造仇恨，台灣400年來都是移民社會，不管是什麼時候來，只要是住在台灣、喜歡台灣，就是台灣人，反對民進黨整天在社會製造敵人、塑造仇恨，希望政黨和解、兩岸和平。他說，「我要給台灣帶來好的改變」。

柯文哲與柯媽、柯爸及妹妹柯美蘭吃城隍廟小吃。（記者洪美秀攝）

柯美蘭上台致詞提到，國民黨一個大黨要民眾黨讓6％，實在太誇張，向哥哥喊話不要再讓了。（記者洪美秀攝）

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