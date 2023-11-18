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支持者拜託去問侯友宜「要賴清德讓幾％」 柯文哲、柯媽都笑了

柯文哲回新竹家鄉開講，開放提問時，聽到台下支持者拜託她問侯友宜「要賴清德讓幾％」，他也笑了出來。（記者洪美秀攝）

柯文哲回新竹家鄉開講，開放提問時，聽到台下支持者拜託她問侯友宜「要賴清德讓幾％」，他也笑了出來。（記者洪美秀攝）

2023/11/18 22:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲今晚（18日）回到新竹市家鄉的天公壇「廟口開講」，開放問答直球對決，有支持者提到今天公布的藍白合民調，拜託柯文哲去問侯友宜「要賴清德讓幾％」，惹得柯文哲在台上大笑，就連台下的支持者及柯媽也都笑了。

有柯粉提問，很難得能與總統層級的政治人物對話，但看到今天國民黨公布藍白合民調結果，希望柯文哲去問侯友宜「要賴清德讓幾％」，台上的柯文哲也笑開了，不假思索笑著回應，「這一題可以跳過去，不用講你就知道答案，沒有人會讓他（侯友宜）的」，現場支持者歡聲雷動，就連台下的柯媽也笑了。

外界解讀藍白合瀕臨破局，柯文哲說，不能說破局，在野還是有整合必要，找出最強會贏的總統參選人組合，希望繼續政黨協商，呼應人民期望。

現場有柯粉邊拿著「只要阿北不放棄，我們就不放棄」字牌，更有支持者高喊「不要再讓了」，有人高喊「義無反顧拚一次」。

柯文哲雖未回答到底要怎麼繼續談下去，但回到家鄉感覺很親切，還特地與柯媽、柯爸及妹妹柯美蘭一起唱「愛拚才會贏」，隨後開放與支持者合照，顯現在家鄉的高人氣。

柯文哲回新竹家鄉開講，支持者高舉「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」字牌，柯文哲在台上感動回應，只要大家不放棄，他也不放棄。（記者洪美秀攝）

柯文哲回新竹家鄉開講，支持者高舉「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」字牌，柯文哲在台上感動回應，只要大家不放棄，他也不放棄。（記者洪美秀攝）

台下支持者高喊不要讓了，柯文哲回應說聽到了。（記者洪美秀攝）

台下支持者高喊不要讓了，柯文哲回應說聽到了。（記者洪美秀攝）

柯媽上台給柯文哲一個大擁抱。（記者洪美秀攝）

柯媽上台給柯文哲一個大擁抱。（記者洪美秀攝）

柯文哲回新竹家鄉開講，柯媽、新竹市長高虹安都上台。（記者洪美秀攝）

柯文哲回新竹家鄉開講，柯媽、新竹市長高虹安都上台。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席柯文哲今晚回新竹家鄉開講，要選立委的妹妹柯美蘭也與柯文哲同台，並與支持者拍照。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席柯文哲今晚回新竹家鄉開講，要選立委的妹妹柯美蘭也與柯文哲同台，並與支持者拍照。（記者洪美秀攝）

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