支持者拜託去問侯友宜「要賴清德讓幾％」 柯文哲、柯媽都笑了
2023/11/18 22:35
〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲今晚（18日）回到新竹市家鄉的天公壇「廟口開講」，開放問答直球對決，有支持者提到今天公布的藍白合民調，拜託柯文哲去問侯友宜「要賴清德讓幾％」，惹得柯文哲在台上大笑，就連台下的支持者及柯媽也都笑了。
有柯粉提問，很難得能與總統層級的政治人物對話，但看到今天國民黨公布藍白合民調結果，希望柯文哲去問侯友宜「要賴清德讓幾％」，台上的柯文哲也笑開了，不假思索笑著回應，「這一題可以跳過去，不用講你就知道答案，沒有人會讓他（侯友宜）的」，現場支持者歡聲雷動，就連台下的柯媽也笑了。
外界解讀藍白合瀕臨破局，柯文哲說，不能說破局，在野還是有整合必要，找出最強會贏的總統參選人組合，希望繼續政黨協商，呼應人民期望。
現場有柯粉邊拿著「只要阿北不放棄，我們就不放棄」字牌，更有支持者高喊「不要再讓了」，有人高喊「義無反顧拚一次」。
柯文哲雖未回答到底要怎麼繼續談下去，但回到家鄉感覺很親切，還特地與柯媽、柯爸及妹妹柯美蘭一起唱「愛拚才會贏」，隨後開放與支持者合照，顯現在家鄉的高人氣。