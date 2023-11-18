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洪申翰陪訪新竹市老街屋 林志潔：擴大青年就業與地方創生

立委洪申翰今天到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流，林志潔保證進國會後，會擴大青年就業與地方創生，恢復舊城區繁榮。（林志潔團隊提供）

立委洪申翰今天到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流，林志潔保證進國會後，會擴大青年就業與地方創生，恢復舊城區繁榮。（林志潔團隊提供）

2023/11/18 20:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕立委洪申翰今天（18日）到新竹市助選，陪民進黨新竹市立委參選人林志潔到中央路、大同路一帶市集探查老街屋，與創業青年座談交流。林志潔也聽取年輕人的想法，承諾若進立法院，一定會積極協助青年返鄉創業，讓老街屋重新活絡。

洪申翰說，年輕求學時就常來新竹，這些年來親眼見證了新竹市容的重大改變，成為具有特色的人文景觀。中央路、大同路一帶的老街屋改造就是明顯的例子。

他說，但新竹市這一段時間以來，市政並不平靜，市長高虹安的許多作為屢屢成為新聞焦點。高虹安的許多作為違法亂紀，不尊重專業，造成市政停頓，令人非常遺憾。因此，新竹市如果要導回正軌，就要選擇專業、有願景的人來領導擘畫新竹的未來。他懇請新竹市民集中選票全力支持學經歷都非常優秀，超專業、愛新竹的林志潔。林志潔絕對是擔任立委最適合的人選，必定能夠重現新竹人的榮光。

林志潔也說，竹市中央路、大同路這一帶有許多老屋改造的店面，如旅館、咖啡館、餐飲店都非常有特色，還有年輕人聚集的東門市場也是。許多在地青年投入地方創生工作，豐富了新竹的人文景觀，與眾多的百年老店相互輝映。

林志潔保證，進入國會將致力爭取預算，就新竹的地方創生和文化續造、社區營造挹注更多資源。同時也要全力推動輕軌計畫，連接新竹舊城區與科學園區。除了再現舊城區往日的繁華，也要讓更多來到新竹求學、工作、定居的市民體驗新竹文化生活的魅力。

立委洪申翰今天到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流。（林志潔團隊提供）

立委洪申翰今天到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流。（林志潔團隊提供）

立委洪申翰到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流。（林志潔團隊提供）

立委洪申翰到新竹市，陪民進黨立委參選人林志潔到舊城區的大同路及中央路參加活動，與青年座談交流。（林志潔團隊提供）

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