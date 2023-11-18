竹市3所市立高中明年起新生增14班 約532個名額

新竹市3所市立高中經市府拍板定案，預計明年起至115學年度新生班級將增14班，約532名。其中建功高中將共增5個新生班級。（記者洪美秀攝）

2023/11/18 13:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕大新竹地區高中不足，家長要求增班及增校的聲音不斷，新竹市府教育教表示，經與香山、成德、建功等3所市立高中研議高中學子就學需求，確認3所市立高中普通科113學年度起到115學年度的新生班級，將共增班14班，期透過增班讓高中學子有機會就近入學。

教育處表示，依教育部統計處資料，到116學年度竹竹苗地區國中升高中職學生，預計未來5年高中職供給量將有不足趨勢，3校表示目前教室及設備皆充足狀況下，且近年皆滿招外，仍有多數家長期待提供入學機會，確實有增班的急迫性，盼能讓市立高中以社區型高中形式，透過增班協助竹市學子有機會就近入學。

教育處委託陽明交大專業學者進行「新竹市增設高中綜合評估分析委託研究計畫」，著手竹市新設高中、高中增班、國中改制完全中學的可行性評估；並研議新增數位實驗高中或數位實驗班。考量竹市高中學子就學需求及高中增班急迫性，經與3所市立高中校長溝通，3校校長說明各自增班計畫、規劃、應對措施，市府同意3校所提增班計畫。

3所市立高中普通科從113-115學年度新生班級將共增班14班（香山高中每學年2班、成德高中每學年1班，建功高中113學年增1班，114-115學年各增2班），以每班38人計算，預估可提供532名入學名額，讓竹市學生有機會就近入學。

教育處表示，3所市立高中都表示，目前教室及設備充足，近年也都為滿招生，尚有多數家長期待提供入學機會，考量各校空間及人員編制最適性，且不影響現有國中部教室空間及班級數前提，3校10月中旬提列班級數增列的需求計畫，並在11月核准通過，預計明年113學年度開始實行。

新竹市3所市立高中經市府拍板定案，預計明年起至115學年度新生班級將增14班，約532名。（記者洪美秀攝）

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