陽明交大光復校區多館舍無預警停電 學生炸鍋：來不及存檔......

繼清大無預警跳停電後，陽明交大光復校區多個館舍17日傍晚後也跳停電，已引發學生炸鍋。（記者洪美秀攝）

2023/11/18 11:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕繼清華大學10月發生校園內館舍多次無預警跳停電突發事件後，陽明交大光復校區昨天（17日）也發生無預警的跳停電情形，不少學生哀嚎資料來不及存檔，還有的館舍無備用電源，導致學生炸鍋。

對此，陽明交大校方表示，光復校區昨天（17日）傍晚因台電饋線故障導致北區多棟館社及宿舍停電，經連續14小時搶修，障礙已排除，今天會陸續復電。但因應停電，今晚圖書館會延後閉館，日後也會研擬如何緊急開放與公告其他未停電宿舍公共區域，供停電宿舍同學休憩，以減緩不便。

陽明交大昨天傍晚包括9、10、11、研一、竹軒及多個館舍都出現無預警停電情形，甚至宿舍內多個電器用品的電力都在下降，由於昨天冷氣團來襲，不少同學在宿舍使用電器用品，甚至還有傳資料傳到一半斷電，都讓學生措手不及及跳腳，就連復電時間也未公告，引發學生不滿。

陽明交大學聯會交大分會指出，受停電影響的同學，若有需求，可到綜合一館1~3F教室充電、使用空間。由於校內外單位已多方聯繫進行修復，目前復電時間仍無法確定，住宿同學的電器用品電量一直在下降，學聯會與校方已緊急協調開放沒有受到停電影響且盡量能夠滿足同學用電需求的無門禁空間供同學使用，在安全復電前，若同學有需求，可至綜合一館1~3F教室應急。

學聯會也公告遇到停電狀況應關閉電源、拔掉插頭，勿打開冰箱，食物的保存期限會大幅受影響，平時備著手電筒等緊急照明裝備，由於這學期校園內多有不可抗力的突發狀況，學聯會會盡量協助完善校園緊急事件的應對，督促校方能夠在基本公告及最低限度處理之上，應有緊急備案，以應對無法即時解決的突發狀況。

校方也公告光復校區昨天（17日）傍晚因台電饋線故障導致北區多棟館社及宿舍停電，經過連續14小時搶修，障礙已排除並復電。因應停電，今晚圖書館會延後閉館。學務處住服組將會研擬日後如何緊急開放與公告其他未停電宿舍公共區域，供停電宿舍同學休憩，以減緩不便。

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