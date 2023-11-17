竹市校園螢幕藏中國APP 曾資程點出資安疑慮...教育處回應了

新竹市長高虹安推出班班有大屏政策，遭議員質疑有資安疑慮，教育處稱已簽切結並移除。（市議員曾資程提供）

2023/11/17 16:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任後推出「班班有大屏」政策，市議員曾資程日前質疑，大屏觸控螢幕內建「vCast」APP，此為中國廠商設計開發，憂心有資安疑慮。對此，教育處長陳木金指稱，廠商ViewSonic已來函澄清與切結，市府未來採購會加強資安規範，同時也要求廠商在雲端上指令移除。

曾資程表示，這證明這套系統可能有資安疑慮，否則教育處怎會要求廠商下指令進行移除，他也要求市府應在招標時，應請廠商簽署「資通產品不得內鍵能上傳中國的軟體」切結規範、要求廠商找公正第三方，提供資訊安全評估報告，依行政院今年6月21日行文至各縣市政府的公文中指出，公務用資通訊產品含軟體、硬體及服務，不得使用中國廠牌。

市府教育處指出，被指有資安疑慮的APP為「vCast PRO」，教育處今年2月採購的大屏並無增購vCast pro此軟體，需要另外下載，對有學校有下載此APP，初判是個案使用。經市府徹查都未發現使用「vCast PRO」app，且為求慎重vCast已由廠商於雲端下指令移除。

針對此事件，優派國際股份有限公司View Sonic，也委託律師事務所發出三點聲明說明，強調ViewSonic為全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，提供的優質產品也受台灣諸多教育先進青睞，供應各校產品均恪遵台灣資安相關法令規定及契約約定。

View Sonic聲明提到，依據報導所提及的EShare程式編碼，與優派公司的vcast應用程式無關，並非優派公司產品、也未經優派公司安裝於所提供的觸控式螢幕。EShare導引出的檔案資訊歷程不存在於vcast軟體，與中國IP位置未有任何連結。

陳木金表示，竹市今年2月有採購120個View Sonic大屏產品，市府已接獲廠商正式來函澄清，切結保證教學安全無虞並遵守資安通訊相關規範。後續市政府採購大屏標案，也會將相關資安條款與切結要求納入。

新竹市長高虹安推出班班有大屏政策，議員曾資程質疑有資安疑慮。（記者洪美秀攝）

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